PlayStation, le uscite della settimana per PS4 e PS5 (14-20 giugno)

La settimana entrante, data anche la presenza di un evento cruciale come l’E3 2021, non sarà ricca di grandi uscite, ma saprà comunque riservare qualche gradita sorpresa in ambito PlayStation.

Gli appassionati di sparatutto e MMORPG troveranno pane per il loro denti nel corso dei prossimi giorni e potranno aggiungere qualche new entry per accompagnare i titoli di giugno già disponibili su PlayStation Plus.

Il periodo non particolarmente prodigo di novità è giustificabile con l’ingombrante presenza degli annunci in arrivo dalla fiera di Los Angeles, che proprio ieri sera ha ospitato l’attesa Ubisoft Forward.

Le sorprese proseguiranno stasera con l’altrettanto bramata conferenza Xbox & Bethesda, che vi invitiamo a seguire tramite la nostra live (e successivo recap).

È arrivato il momento di vedere insieme quali saranno i nuovi ingressi per entrambe le console di Sony; in questo caso, solo per PS5.

15 giugno

The Elder Scrolls Online Console Enhanced (PS5)

18 giugno

Metro Exodus Complete Edition (PS5)

A fare da apripista ci penserà The Elder Scrolls Online Console Enhanced, versione aggiornata dell’MMORPG targato Bethesda dedicata agli hardware di nuova generazione . La potenza di PS5 consentirà ai videogiocatori di immergersi nell’universo fantasy sfruttando i 60 fps.

Il gioco è stato lanciato originariamente nel 2014, e continua ad accogliere nutrite schiere di fan attratte dall’innegabile fascino della longeva saga di The Elder Scrolls.

Ad accompagnare degnamente il titolo multiplayer in questa settimana priva di grandi sorprese sarà Metro Exodus Complete Edition, versione next-gen dell’ultimo capitolo della trilogia Metro pubblicata da Deep Silver.

Lo shooter era già arrivato su PC grazie grazie a una Enhanced Edition e adesso avrà l’occasione giusta per splendere di nuova luce anche su console.

Verrà sfruttato a dovere anche il DualSense, già protagonista di una gradita compatibilità riscontata nella versione PC dello sparatutto di 4A Games.

Deep Silver agisce sotto l’egida di Koch Media, che ha avuto modo di approfondire la sua nuova divisione Prime Matter nel corso del Summer Game Fest. Delle succose novità che ha in serbo vi abbiamo parlato nel nostro speciale, e vi invitiamo a recuperarlo al più presto.

Se non siete riusciti in alcun modo ad aggiudicarvi una PS5, sappiate che c’è una buona notizia. Uno dei titoli arrivati al lancio della console sta per viaggiare a ritroso, giungendo sulla vostra PS4 accompagnato da tutti i DLC.