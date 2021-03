9 giochi gratis Play at Home disponibili ora per PS4 e PS5

PlayStation ha appena messo a disposizione per tutti i suoi utenti 9 giochi riscattabili gratuitamente attraverso lo store, grazie all’iniziativa Play at Home.

L’iniziativa, nata per offrire un sollievo ai giocatori ed incoraggiarli a rimanere a casa durante la pandemia, durerà quattro mesi ed offrirà un gioco gratis in ciascuno di essi.

Come già annunciato pochi giorni fa, Sony ha oggi deciso di fare altri apprezzatissimi regali, offrendo gratuitamente ben nove giochi da scaricare su PS4 e PS5, di cui 4 facenti parte della collana PlayStation VR.

Sono già disponibili per il download altri 9 giochi gratis Play at Home.

Per poterli riscattare avrete tempo fino al 23 aprile: vi suggeriamo di approfittare subito di questa occasione.

Di seguito vi elenchiamo la lista completa dei titoli gratuiti, con il link per poterli riscattare anche tramite web.

Per poterli fare vostri non dovrete fare altro che andare alla pagina ufficiale dei giochi PlayStation per poi aggiungerli alla vostra raccolta, senza costi aggiuntivi: fatto questo i giochi saranno vostri per sempre.

Non è necessario essere abbonati a PlayStation Plus: questi titoli sono infatti offerti gratuitamente a tutti gli utenti iscritti al PlayStation Network.

Vi ricordiamo che questi giochi PlayStation sono un antipasto in attesa di Horizon Zero Dawn Complete Edition, l’altro grande titolo Play at Home che verrà offerto, sempre gratis, a partire dal 19 aprile.

Gli ultimi 4 titoli della lista fanno parte della collezione PlayStation VR: Sony specifica che per poterli giocare su PS5 sarà necessario avere non solo il PS VR, ma anche la PS Camera e l’adattatore dedicato.

Viene inoltre evidenziato che per poter giocare ad Astro Bot Rescue Mission si potrà utilizzare esclusivamente il Dualshock 4.

Il primo titolo offerto in regalo è stato Ratchet & Clank, il reboot di Insomniac Games che ricordiamo essere ancora attualmente disponibile gratuitamente: potete aggiungerlo alla vostra collezione fino al 1 aprile.