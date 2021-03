Ratchet & Clank diventa next-gen da ora, gratis, su PS5

Lo scorso febbraio, il ritorno dell’iniziativa Play at Home incentrata sull’offerta di giochi gratis per le sue console ha permesso ai giocatori di scaricare un piccolo, grande classico dell’era PS4: Ratchet & Clank.

Il gioco è stato reso disponibile per il download gratuito per un periodo limitato su PlayStation Store, più precisamente dal 2 marzo 2021 alle 5:00 CET fino al 1° di aprile 2021, alle 5:00 CEST (sì, siete ancora in tempo per farlo vostro).

A quanto pare, le novità non sono finite: via social, il team di sviluppo Insomniac Games ha rivelato che a partire da ora è disponibile l’update next-gen per il gioco, il quale permetterà di giocarci su PS5 nello splendore dei 60 fotogrammi al secondo.

Ratchet & Clank (2016) will be playable in 60 FPS on PS5 after a new update in April! As part of the Play at Home campaign, download the game for free now through 3/31. #RatchetPS4https://t.co/Iw6CMNByFU pic.twitter.com/VEFiW3IMWK — Insomniac Games (@insomniacgames) March 29, 2021

Per scaricare l’aggiornamento sono necessari solo 87.17 MB di spazio libero sull’Hard Disk della console. Ricordiamo, per gli amanti della celebre saga platform di Insomniac, che Sony ha di recente annunciato anche che Ratchet & Clank Rift Apart sarà disponibile dall’11 giugno in esclusiva assoluta per console PlayStation 5.

La questione dei giochi gratis su console PlayStation non è certo finita qui: alcuni giorni fa il publisher nipponico ha annunciato che l’iniziativa Play at Home si arricchirà di ben 10 giochi sia durante il mese di marzo che il prossimo aprile di quest’anno, includendo anche il celebre Horizon: Zero Dawn – Complete Edition, prima avventura di Aloy sviluppata da Guerrilla Games.

Se l’argomento vi solletica, vi suggeriamo anche di leggere – o rileggere – il nostro speciale di opinione, chiamato “sarà la generazione dei giochi gratis prima ancora che dei giochi belli”.