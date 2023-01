Starfield a quanto pare è «più grande di quanto fatto in Skyrim»

Una delle uscite che tutti i videogiocatori sono più impazienti di scoprire, per questo 2023, è senza ombra di dubbio quella di Starfield. Il titolo sarebbe infatti la prima nuova IP da Bethesda Game Studios dopo i successi senza tempo di The Elder Scrolls e Fallout – e, dopo il rinvio dello scorso anno, proprio la prima metà del 2023 è quella destinata ad accogliere le nostre nuove avventure spaziali.

Avventure che, stando a quanto emerge da alcuni rumor, potrebbero avere delle proporzioni davvero importanti. A riferirlo è l’insider conosciuto come colteastwood che, come sottolineato dai colleghi del sito specializzato GamingBolt, ha appreso da alcuni playtester del gioco (ossia, chi lo testa prima del lancio) che Starfield potrebbe essere un progetto dalle ambizioni sorprendenti – perfino per gli standard di alto livello imposti da Bethesda alle sue opere.

Nelle parole dell’insider, che si è espresso in questo video:

«Starfield è più grande e più ambizioso di quanto i playtester si aspettassero. È più grande di qualsiasi cosa Bethesda abbia fatto in Skyrim. Prende tutto quello che è stato fatto in Skyrim e in Fallout e lo eleva».

Considerando che non parliamo di due franchise che vanno piano con le ambizioni, sarà molto interessante scoprire in che modo Starfield riuscirà a reinventare la formula di The Elder Scrolls e della saga post-nucleare.

Di certo, sappiamo che il titolo sarà uno dei fiori all’occhiello di Xbox per quest’anno, dopo i rinvii del 2022: l’avventura ruolistica spaziale sarà infatti uno dei giochi degli Xbox Game Studios che saranno dal day-one anche su Xbox Game Pass (potete abbonarvi su Instant Gaming), permettendo a tutti gli abbonati di partire per il loro viaggio senza dover acquistare il titolo singolarmente.

Attendiamo ovviamente di saperne di più direttamente da Bethesda, ma Todd Howard non aveva mai nascosto di aver messo l’asticella molto in alto, con Starfield. Nell’attesa di rivedere in azione il titolo e di scoprire quando potremo giocarci, vi ricordiamo che trovate su SpazioGames.it un ricchissimo articolo con tutte le informazioni rese note di recente da Bethesda.

Il gioco esordirà su PC e Xbox Series X|S.