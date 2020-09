Starfield, Sony interessata a farlo diventare esclusiva prima dell’acquisto di Microsoft

L’acquisto di Bethesda da parte di Microsoft ha colto un po’ tutti di sorpresa nella giornata di ieri e, tra i titoli più attesi attualmente in sviluppo presso gli studi del gigante dell’intrattenimento, è presente anche Starfield.

A quanto pare c’è un retroscena piuttosto interessante inerente proprio a questo titolo. Infatti, Imran Khan di Kinda Funny ha affermato, tramite un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, che Sony diversi mesi fa stava negoziando la sua esclusività temporanea per Playstation 5, ma poi sappiamo come sono andate a finire le cose.

FUN NOTE: Sony had been negotiating timed exclusivity on Starfield as recently as a few months ago. Going to guess either those talks are done or the price suddenly went way, way up.

— Imran Khan (@imranzomg) September 21, 2020