PlayStation ha formalizzato un altro affare e forse non ve ne siete accorti

Le scorse ore sono state davvero molto interessanti, visto che solo ieri Sony ha annunciato l’acquisizione di Bungie per 3,6 miliardi di dollari.

Ora che lo sviluppatore di Destiny è entrato a far parte della famiglia PlayStation, sono in molti a guardare già alla prossima acquisizione.

Lo stesso Jim Ryan ha reso noto che quella di Bungie non è l’ultima acquisizione che possiamo aspettarci da parte di PlayStation, cosa questa che lascia ben sperare per il futuro.

E se anche il quasi sempre affidabile Jeff Grubb ha lasciato intendere che qualcosa di grosso è effettivamente in arrivo, in pochi si sono accorti che ieri, 31 gennaio, PlayStation ha finalmente deciso di integrare Discord nei suoi account.

A maggio dello scorso anno, PlayStation aveva infatti annunciato una partnership con la nota piattaforma di messaggistica, che coinvolgeva anche un corposo investimento da parte di Sony, di cui non erano state svelate le cifre.

A distanza di quasi un anno dall’annuncio, ora Discord ha finalmente attivato l’integrazione degli account PlayStation all’interno dell’app e dei profili dei vari utenti.

In altre parole, gli utenti di Discord potranno mostrare l’account PlayStation Network sul proprio profilo personale, oltre a poter condividere la propria attività di gioco (rigorosamente in tempo reale) su PS4 e PS5.

Collegare l’account PSN a quello Discord è abbastanza semplice: basterà come prima cosa aprire Discord e andare su Impostazioni utente.

Dopo, sarà necessario cliccare sulla voce Collegamenti e inserire le informazioni di login all’account PlayStation Network.

Una volta effettuato il procedimento che di fatto collegherà degli account, sarà poi possibile mostrare sul proprio profilo Discord ciò che si desidera.

Ricordiamo che le prime voci circa un’acquisizione di Discord – da parte di Microsoft – risalgono ormai a ben tre anni fa, nonostante poi la Casa di Redmond non abbia deciso di insistere sulla cosa.

Sebbene la stretta di mano sembrasse ormai definitiva, le due aziende non riuscirono infatti a trovare un punto d’incontro.

Per concludere, recuperate lo SpazioGames Originals della nostra Stefania, in cui l’editor-in-chief ci racconta che «nell’industria dei videogiochi, se non sai come farlo puoi sempre comprarlo».