Un’altra acquisizione sarebbe in arrivo, e promette di essere grossa

Gennaio è stato un mese davvero molto interessante per il mondo dei videogiochi, tra grandissime acquisizioni in grado di trasformare l’industria negli anni a venire.

Solo ieri Sony ha annunciato l’acquisizione dello sviluppatore di Destiny, Bungie, per 3,6 miliardi di dollari.

Per iniziare, tuttavia, due settimane Microsoft ha comprato Activision Blizzard per la cifra di 68,7 miliardi di dollari, un evento considerato all’unanimità come epocale.

E se Jim Ryan ha da poco spiegato che quella di Bungie non è affatto l’ultima acquisizione che possiamo aspettarci da parte di PlayStation, ora un altro insider ha detto la sua al riguardo.

Come riportato anche da Game Reactor.eu, il giornalista di Venture Beat Jeff Grubb – noto per aver centrato diversi scoop in passato – ha lasciato intendere che un’altra grande acquisizione è in arrivo.

In un episodio speciale del suo podcast in cui si è discusso di Sony e Bungie, Grubb dice di aver «sentito alcune voci di cui non è possibile parlare», con il suo ospite e collega Mike Minotti, il quale ha aggiunto che questo fantomatico nuovo accordo «sarebbe davvero grande».

Di cosa potrebbe trattarsi è attualmente ignoto, ma di sicuro suona come un’ennesima acquisizione da parte di un big dell’industria, che sia Microsoft, Sony o un’altra azienda coinvolta (qualcuno ha forse detto Nintendo?).

Non ci resta quindi che attendere con pazienza eventuali sorprese, le quali potrebbero sopraggiungere da un momento all’altro, proprio come successo in precedenza.

Ricordiamo che nelle scorse ore anche Phil Spencer si è speso per commentare l’acquisizione di Bungie, sempre con la sua consueta sobrietà.

Ma non solo: il mondo PlayStation verrà presto graziato da un nuovo State of Play, il quale – salvo sorprese all’ultimo minuto – riguarderà un gioco molto atteso ai nastri di partenza.

Infine, recuperate il nostro SpazioGames Originals in cui Stefania ci racconta che «nell’industria dei videogiochi, se non sai come farlo puoi sempre comprarlo».