PlayStation e Xbox sono state battute da una compagnia insospettabile

Il mercato dei videogiochi può essere davvero molto strano, specie quando si parla di dati di vendita. Specie in questi anni di pandemie e guerre, è davvero molto difficile decretare un “vincitore”, siano questi colossi come PlayStation o Xbox, passando per Nintendo.

Sony ha ampiamente dimostrato di avere IP esclusive molto forti, sebbene solo nel 2021 Microsoft è riuscita a tenere testa grazie anche a servizi come Xbox Game Pass.

Metacritic ha del resto da poco pubblicato la classifica ufficiale dei migliori publisher del 2021, rivelando quello che forse per molti rappresenta un risultato a sorpresa.

Ora, l’analista di mercato Daniel Ahmad ha pubblicato sui social un dato che ribalta nuovamente la situazione e ponendo in cima un altro colosso dell’industria.

Sembra infatti ormai certo che il colosso cinese Tencent sia diventata la compagnia numero uno per quanto riguarda i ricavi nel mercato dei videogiochi.

Battuti quindi colossi come Sony, Microsoft e Nintendo, i quali non sono stati in grado di ottenere i risultati da capogiro del gigante asiatico.

Ahmad ha infatti precisato che i ricavi totali di Tencent – solo nel 2021 – sono arrivati alla stratosferica somma di 32.38 miliardi di dollari.

Tencent maintains its position as the #1 gaming company in the world by revenue (unsurprisingly).

Here is a comp to the big 3:https://t.co/deUyYV2vxu

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) March 23, 2022