Nintendo sta per “spegnere” un altro gioco, per sempre

Nintendo sta per dire addio a un altro dei suoi titoli mobile, in quanto ha annunciato che il servizio per Dragalia Lost terminerà dopo il rilascio dell’ultimo capitolo della campagna a luglio.

Lasciando da parte Nintendo Switch OLED e i suoi derivati, la Grande N aveva sempre posto particolare attenzione al mercato dei giochi per smartphone.

A quanto pare, però, tra un aggiornamento e un altro della sua console principale Nintendo ha deciso di continuare a “spegnere” i suoi titoli mobile.

La conferma arriva da IGN USA, confermando che la Casa di Mario è ormai in procinto di dire addio al gioco fantasy.

«La campagna principale di Dragalia Lost è programmata per raggiungere la sua conclusione a luglio del 2022 con la seconda parte del capitolo 26, l’aggiunta finale ed emozionante alla sua lunga storia», si legge nell’annuncio ufficiale.

E ancora, «Dopo la conclusione della campagna principale, il servizio per il gioco stesso si concluderà in data successiva. Ulteriori dettagli sul programma di fine servizio saranno forniti solo successivamente».

Poco sotto, il tweet che conferma la notizia.

We'd like to share information about the future of Dragalia Lost. After the main campaign has ended, service for the game itself will end at a later date. Please see the message linked below for more details, and thank you for playing #DragaliaLost.https://t.co/6fZpHIP7Im

— Dragalia Lost (@DragaliaLostApp) March 22, 2022