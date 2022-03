Xbox batte PlayStation Studios: Microsoft ottiene un record importante

Il 2021 è stato un anno che ha visto il lancio di molte produzioni importanti e apprezzate da pubblico e critica, ma come sempre i publisher più importanti sono stati Xbox e PlayStation.

Sony aveva dimostrato più volte di avere in possesso IP esclusive ultra competitive e difficili da sorpassare, ma a quanto pare lo scorso anno Microsoft è riuscita a effettuare un clamoroso sorpasso grazie alle tantissime produzioni disponibili anche su Xbox Game Pass.

Il noto aggregatore di recensioni Metacritic ha infatti pubblicato la classifica ufficiale dei migliori publisher del 2021, rivelando quello che forse per molti appassionati rappresenta un risultato a sorpresa.

Stando alle medie disponibili delle recensioni e a calcoli che tengono conto sia dei giochi con valutazioni positive che dei titoli ricevuti peggio dalla critica, Microsoft è stato eletto il miglior publisher del 2021.

Nella classifica compilata da Metacritic emerge infatti che Microsoft possiede una media voti della critica di 87.4/100, totalizzando il punteggio complessivo in graduatoria di 346 punti.

Questo risultato è stato reso possibile dal lancio di tre giochi reputati «Great», ovvero con un Metascore di almeno 90/100 che hanno consentito un grande boost nella pagella complessiva.

Anche Sony ha ribadito di essere uno dei publisher più importanti dell’industria, ma questa volta si è dovuta accontentare del secondo posto: la media voti delle produzioni di casa PlayStation si è infatti fermata a 81.3/100, raggiungendo il punteggio di 312.9 punti.

Il terzo posto in graduatoria viene occupato a sorpresa da Humble Games con una media di 80.9 e un punteggio di 309.6 punti: alle successive posizioni è possibile invece trovare Activision Blizzard, Bethesda e Capcom, con distanze molto ravvicinate.

Il lancio di Metroid Dread sembra invece non essere stato sufficiente per consentire a Nintendo di arrivare almeno nella top 10: come riportato da Nintendo Life, la casa di Kyoto si è dovuta accontentare unicamente della quattordicesima posizione.

Microsoft potrà invece festeggiare per questo importantissimo risultato, che dimostra ancora una volta che le sue politiche stanno permettendo a Xbox di ottenere un ampio catalogo di giochi imperdibili: potete consultare voi stessi la classifica completa al seguente indirizzo.

