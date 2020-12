PlayStation ai giocatori: nuove emozioni vi aspettano, buon 2021

Mancano pochissime ore alla fine del 2020 (e molti diranno “finalmente”, per ovvi motivi), un anno che ha visto l’uscita di tanti videogiochi importanti e l’esordio di una next-gen per forza di cose spinta dal diesel della disponibilità sul mercato. Dal momento che il 2021 sarà l’anno che dovrà vedere PlayStation 5 pronta a mettere in campo nuove carte, con maggiori scorte in arrivo nei negozi per soddisfare la domanda dei consumatori, Sony ha pubblicato un video per augurare a voi videogiocatori un buon 2021.

Il breve video, che vi proponiamo di seguito, mette le mani avanti guardandosi indietro: ci ricorda le battaglie e le emozioni che abbiamo vissuto quest’anno, da PS5 a The Last of Us – Parte II e Ghost of Tsushima, promettendo a ciascuno che «nuove emozioni ti aspettano».

Sicuramente, gli studi di Sony al lavoro su novità sono già parecchi: sappiamo che Guerrilla Games è impegnata con Horizon: Forbidden West, che Sony Santa Monica lavora al nuovo God of War (peraltro atteso nel 2021 fino a prova contraria), che Naughty Dog ha già in cantiere qualcosa di nuovo, mentre a marzo Housemarque vedrà il lancio di Returnal.

Vedremo insomma che forma assumerà il 2021 di PlayStation 5, che avrà sulle spalle l’onore e l’onere di raccogliere il testimone di un 2020 videoludico che non ha fatto davvero mancare nulla ai giocatori su PS4.