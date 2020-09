Horizon Forbidden West non sarà trattenuto da PS4

La svolta cross-gen di Sony ha sorpreso e lasciato l’amaro in bocca a tanti: la casa giapponese aveva premuto molto fino ad allora sul concetto che i titoli annunciati per PS5 sarebbero stati esperienze possibili soltanto sulla nuova macchina, perché l’avrebbero spremuta a fondo ed evidenziato le sue caratteristiche fondanti, come il DualSense.

Ora che Horizon Forbidden West, Sackboy: A Big Adventure e Spider-Man Miles Morales saranno disponibili anche su PS4, però, questa premessa è parsa a molti venire meno, e sta iniziando a serpeggiare il timore – come fu e in parte ancora è per i giochi Xbox Series X programmati anche per Xbox One – che la current-gen possa trattenere l’evoluzione della prossima.

In un’intervista concessa al Washington Post, Jim Ryan, il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, ha però fornito rassicurazioni a tal proposito.

«Nessuno dovrebbe essere deluso» dalla notizia dei tre titoli PS5 in arrivo anche su PS4, ha spiegato Ryan.

«Le versioni PS5 di questi giochi sono sviluppate da zero per sfruttare il set di funzionalità di PS5, e abbiamo un percorso di upgrade per gli utenti PS4, cosicché ricevano le versioni PS5 gratuitamente».

«È una questione di dare scelta alla gente», ha aggiunto il boss di SIE, ricalcando le dichiarazioni che abbiamo sentito per mesi da Microsoft. «Sono davvero piuttosto compiaciuto della situazione».

Horizon Forbidden West era stato presentato al primo evento PlayStation dedicato alla next-gen e aveva subito dato l’impressione di voler costituire un manifesto della nuova era del gaming.

Non tutti i titoli annunciati per PS5 saranno portati anche su PS4, però: Demon’s Souls sarà disponibile fin dal lancio solo sulla console next-gen, e lo stesso dicasi di Ratchet & Clank Rift Apart in arrivo poco dopo la release della nuova piattaforma.

L’annuncio è stato comunque molto discusso, a prescindere dal contenuto, perché se n’è parlato soltanto ad evento di questa settimana finito e in un post sul PlayStation Blog; una formula che ha dato l’impressione ai fan della volontà di nascondere il più possibile la mossa.