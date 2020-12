Naughty Dog stuzzica i fan sul suo prossimo progetto

È stato un anno sicuramente da incorniciare per Naughty Dog, al di là delle cascate di odio suscitate dal suo The Last of Us – Parte II che, come qualsiasi opera mediale che si scomoda a veicolare dei messaggi significativi, ha attirato su di sé antipatie che sono andate spesso ben al di là di quelle meramente videoludiche, come abbiamo visto per l’ennesima volta nelle scorse ore.

Il gioco ha portato a casa il record di premi ai The Game Awards 2020 ed è stato premiatissimo dalla community ai PlayStation Awards ufficiali, per cui Neil Druckmann, suo direttore, può dirsi soddisfatto dell’anno appena vissuto, che ha voluto salutare sui social.

The Last of Us - Part II in un'immagine da una cut-scene

Con un post sul suo profilo Twitter ufficiale, infatti, il co-presidente di Naughty Dog ha annunciato che ora il team si godrà le vacanze di fine anno:

E così finisce un folle, stressante, spaventoso e appagante anno di lavoro.

Aaaannnd that's a wrap on a crazy, stressful, scary, and gratifying work year. We cannot wait to share the new things we're working on. Until then… Happy Holidays, y'all! ♥️ pic.twitter.com/faybDoOsgN — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) December 19, 2020

A questa constatazione, però, Druckmann ha fatto seguire una piccola conferma sul fatto che Naughty Dog sia già al lavoro sul suo prossimo gioco, e a quanto pare potrebbe essere qualcosa capace di stuzzicare i fan.

Come scritto da Druckmann:

Non vediamo l’ora di condividere con voi le nuove cose sulle quali stiamo lavorando.

Al di là di una chiacchierata modalità multiplayer per The Last of Us – Parte II, possiamo aspettarci che il team californiano stia già preparando un’opera completamente inedita? È legittimo, anche perché parliamo di quello che è indubbiamente il team di punta di PlayStation Studios, e c’è una PlayStation 5 a cui fornire delle killer app – nella speranza che la console diventi presto disponibile per tutti coloro che intendono acquistarla.

Aspettiamo dunque di scoprire più dettagli sul futuro di Naughty Dog e di riferirveli sulle nostre pagine.