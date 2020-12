Returnal vi intrappolerà in morte e resurrezione su PS5 da marzo

Nel corso dei The Game Awards che abbiamo vissuto poche ore fa c’è stato spazio anche per Returnal, il prossimo videogioco di Housemarque che arriverà come esclusiva PS5 il prossimo anno.

Dopo il video che abbiamo visto venire proiettato sul palco virtuale di Geoff Keighley sono arrivati tutti i dettagli di questo gioco next-gen, diramati attraverso PlayStation Blog – data d’uscita compresa.

A svelarci i segreti del gioco è lo sviluppatore Mikael Haveri, che ha confermato la data del 19 marzo 2021 per il lancio su PlayStation 5. Come spiegato dall’autore:

In Returnal vi calerete nella tuta spaziale e nella mente di Selene, un’esploratrice spaziale della Astra naufragata su un pianeta ostile e intrappolata in un ciclo infernale di morte e resurrezione. La struttura roguelike del gioco, ricca di furiosi combattimenti, si mescola all’esplorazione dei complessi scenari del pianeta. Ovviamente non mancheranno tutti i tratti distintivi dei giochi Housemarque, quindi preparatevi a schivare salve di proiettili in puro stile bullet-hell.»

Returnal su PS5

L’azione era stata protagonista anche del trailer ai TGA 2020, in effetti, e sarà incarnata anche dall’uso dei grilletti di DualSense: a seconda della pressione, infatti, cambierà il tipo di fuoco dell’arma della protagonista, con il passaggio che quindi dipenderà unicamente dal grilletto e sarà affidato a un unico tasto.

A rendere unica l’atmosfera di gioco, promettono gli autori, ci sarà anche il Tempest 3D:

Il design audio di Returnal offrirà ai giocatori nuovi strumenti, per vivere l’azione come mai prima d’ora. Persino in un momento di quiete assoluta, l’atmosfera aliena del pianeta è quasi palpabile grazie agli effetti ambientali 3D.

Rimaniamo allora in attesa dell’uscita di marzo per poter toccare il gioco con mano: in attesa di allora, tutte le novità a tema saranno ovviamente su SpazioGames.