PS5 sarà fino a sei volte più facile da trovare nel 2021

Il 2021 sarà un anno molto migliore del 2020 per i tanti giocatori che non sono riusciti ad accaparrarsi una PS5, nonostante le ultime dall’industria possano farla pensare diversamente.

Come riporta l’attendibile sito asiatico Digitimes, la produzione della console next-gen di Sony aumenterà in maniera esponenziale il prossimo anno.

Nelle sue prime quattro settimane di disponibilità, dato non ufficiale, PS5 avrebbe piazzato 3.4 milioni di unità distribuite in tutto il mondo.

Si tratta di un record nella storia del marchio PlayStation, come del resto aveva già sottolineato Sony a ridosso dell’uscita del 19 novembre.

A quanto riportato da “fonti dell’industria”, la produzione dovrebbe passare ad una cifra tra i 16.8 e i 18 milioni di unità nel 2021.

Non è chiaro se tali unità saranno spalmate lungo tutto l’anno oppure fino ad esaurimento scorte, ma per ora possiamo ipotizzare che, rispetto al day one e alla relativa finestra, potrà essere fino a sei volte più facile trovare una PS5 nei negozi.

Questo risultato sarebbe raggiunto grazie alla maggiore capacità delle linee di produzione di Taiwan Semiconductor Manufacturing Company e delle compagnie di servizi backend annesse.

Presso le fabbriche taiwanesi vengono infatti realizzate le CPU personalizzate da 7nm firmate AMD, con la casa delle schede grafiche che sarebbe riuscita ad accaparrarsi nuove linee presso cui produrre le componenti da girare a PlayStation (e, immaginiamo, lo stesso discorso vale per Microsoft e le sue Xbox Series X|S).

Mentre al lancio Sony aveva dato priorità a Nord America ed Europa, nel 2021 il focus sarà spostato (anche, almeno) sull’Asia, aggiungono le stesse fonti, per cui sarebbe fondamentale l’aumento della capacità produttiva della console.

Questo output maggiorato sarebbe in programma già a partire dal mese di gennaio, per cui gli approvvigionamenti non dovrebbero tardare ad arrivare.

Finora, la situazione in Occidente è stata piuttosto complicata, con diverse catene che, dopo l’uscita di novembre, hanno riaperto le vendite di tanto in tanto e con stock molto limitati.