PlatinumGames farà giochi diversi in futuro (e ai giocatori non piacerà)

PlatinumGames è una delle case di sviluppo giapponesi più in forma di sempre, nonostante negli ultimi tempi la loro stella si sia un po’ affievolita.

Gli autori di Bayonetta e molti altri, sembra aver rallentato un bel po’ la produzione di grandi giochi, tanto che molti utenti se ne sono ormai accorti da tempo.

Bayonetta 3, ad esempio, esiste ed è in lavorazione, dopo essere sparito dalle scene per troppi mesi (tanto che in molti ne temevano la cancellazione).

Anche dopo essersi tuffati nella terza closed beta di Babylon’s Fall per capire la direzione intrapresa dal nuovo gioco di PlatinumGames qualcosa di “strano” è emerso durante la prova.

Ora, come riportato anche da VGC, il nuovo CEO di PlatinumGames ha detto che vuole che la compagnia crei giochi più grandi e rischiosi, suggerendo che Project GG di Hideki Kamiya potrebbe essere un gioco di tipo live service.

Il co-fondatore della compagnia Atsushi Inaba, che ha recentemente assunto il ruolo di presidente della compagnia, ha discusso la sua promozione in una recente intervista con Famitsu, assieme alle sue aspirazioni per il futuro dello sviluppatore di Bayonetta.

Nell’intervista, Inaba sembra suggerire una maggiore attenzione ai giochi del servizio live, specificando che vorrebbe che l’azienda creasse più giochi che possano essere «goduti e amati per un periodo di tempo più lungo», rispetto ai titoli «una tantum, ben progettati» come Bayonetta.

Project GG di Kamiya è stato menzionato specificamente da Inaba in relazione al suo desiderio di creare titoli «che siano diversi dal passato».

Ovviamente, non è detto che ciò possa trovare il plauso dei giocatori di tutto il mondo, considerato che la visione dei titoli live service non è ben vista dal popolo di gamer.

Project GG è la prima IP interamente di proprietà di Platinum: si tratta di un gioco d’azione con un eroe gigante, descritto come il “culmine” della trilogia di supereroi di Hideki Kamiya, dopo Viewtiful Joe e The Wonderful 101.

Inaba, che in precedenza era vicepresidente di PlatinumGames e capo produttore della sua divisione di sviluppo, ha assunto la carica di presidente e CEO il mese scorso. Kamiya, l’acclamato designer dietro Devil May Cry e Bayonetta, è ora vicepresidente.

