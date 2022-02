Sifu potrebbe presto diventare più facile

A pochi giorni dalla sua uscita Sifu fa già parlare tanto di sé, e ha iniziato a intrattenere il pubblico con le sue speciali tecniche di arti marziali.

Il picchiaduro di Sloclap, al momento disponibile per PC e console PS4 e PS5, sta spiccando tra le altre cose anche per la sua marcata difficoltà, che sta mettendo alla prova i giocatori in molti modi.

Proprio la sua difficoltà è stata al centro del dibattito ultimamente qui tra le pagine di SpazioGames, e ha contribuito a riportare in auge l’annoso problema dei videogiochi con uno livello complessità elevato.

Proprio di questo abbiamo parlato in un video speciale a cura della nostra Stefania Sperandio, che trovate a questo link.

Sembra però che il livello di sfida di Sifu non abbia intimorito così tanto gli amanti delle avventure più complesse. Il gioco ha infatti registrato un grande successo già a pochi giorni dall’uscita, toccando le 500mila copie vendute in tutto il mondo.

Ma le novità non sono finite. Il nuovo titolo di Sloclap potrebbe accogliere a breve tutta una serie di opzioni per l’accessibilità, in modo da incontrare le esigenze dei giocatori più diversi.

Nella giornata di ieri, Steve Saylor ha condiviso un post su Twitter in cui comunicava di aver intervistato gli autori di Sifu, e da tale discussione pare sia emerso il possibile arrivo di questi update.

Hey! So it's weird I get to help break news but yes #Sifu is getting #accessibility updates post-launch.

– Better captions

– High Contrast Mode on PS4/5 (was on PC, but not PS4/5 at launch due to a bug)

– Difficulty Modes. Both easier & harder, similar to Metroid Dread's update. https://t.co/9pFTOmfvnR — Steve Saylor (@stevesaylor) February 11, 2022

Questo aggiornamento riguardante l’accessibilità, causa per cui lo stesso Saylor si batte da anni, potrebbe includere migliorie alle didascalie, una modalità Alto Contrasto su PS4 e PS5 (già presente al momento su PC), e la possibilità di cambiare il livello di difficoltà (tra facile e difficilissimo) in modo simile a quanto svelato di recente per Metroid Dread.

Al momento tuttavia non possiamo sbilanciarci oltre poiché il team non si è espresso ufficialmente sull’argomento, attendiamo quindi sviluppi in tal senso, in attesa di captare ulteriori novità che possano confermare l’arrivo queste particolari opzioni.

Se siete interessati a saperne di più su Sifu potete leggere la nostra recensione approfondita, pronta a sciogliere tutti i vostri dubbi.