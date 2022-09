Perfect Dark reboot non è ancora scomparso del tutto, arriva la conferma

Forse ve lo sarete dimenticato, ma un reboot di Perfect Dark è stato annunciato due anni fa sebbene sia scomparso nel nulla.

Il titolo è un reboot della storica saga nata su Nintendo 64 e poi sbarcata su Xbox 360 (con questa versione che trovate su Amazon), il cui annuncio fu una sorpresa.

Perfect Dark reboot scomparì da allora, e perse nel tempo anche delle figure molto importanti all’interno del team.

Una fuga di responsabili che è continuata negli anni, con lo stesso team di sviluppo principale che pare abbia abbandonato completamente il progetto.

Dopo tutto questo ulteriore silenzio è lecito pensare che il progetto sia stato abbandonato, ma Eurogamer.net riporta le dichiarazioni rassicuranti di Xbox.

Matt Booty, responsabile dei Microsoft Studios, ha rassicurato i fan che Perfect Dark è in buone condizioni, nonostante il coinvolgimento di Crystal Dynamics.

Il team di sviluppo, coinvolto a supporto di The Initiative, è a sua volta in un momento turbolento per via dell’acquisizione da parte di Embracer Group.

In occasione del PAX West, Booty ha discusso di come più team di sviluppo si avvicenderanno a Perfect Dark, e di come questo possa rappresentare un vantaggio.

«Il modo in cui creiamo i giochi si sta evolvendo», ha affermato Booty: «L’idea di un’unica squadra sotto lo stesso tetto non capita più così spesso».

Anche considerato lo scarso successo di Marvel’s Avengers di Crystal Dynamics, Booty ha espresso massima serenità per il coinvolgimento del team:

«Abbiamo appena stretto questa grande collaborazione con Crystal Dynamics e ho letto online che questo deve significare che c’è un problema. È tutto il contrario. Hai questo team di veterani alla Crystal Dynamics, un grande team AAA con oltre cento persone che diventa disponibile. Ovviamente vogliamo lavorare con loro, in particolare se hanno già realizzato un gioco del genere.»

Ovviamente aspettiamo di capire quando il gioco sarà in qualche modo presentabile.

Di Perfect Dark ne sentimmo parlare la prima volta durante i The Game Awards 2020, e chissà quando (e se) lo rivedremo in azione.

A proposito degli Oscar dei videogiochi, Geoff Keighley ha ufficializzato le date per l’edizione del 2022: ecco quando dovrete preparare il vestito buono.