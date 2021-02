Perfect Dark: il lead designer lascia Xbox e passa a Sony/Insomniac

Drew Murray, noto per essere il senior designer del nuovo Perfect Dark a cura di The Initiative, è tornato a Insomniac Games.

Murray ha co-fondato il suo ex studio a Santa Monica, in California, dopo un periodo di 10 anni passato proprio tra le fila di Insomniac, nel quale ha lavorato come designer per le serie di Resistance e Ratchet & Clank, oltre ad aver vestito i panni di game director per l’esclusiva Xbox Sunset Overdrive (uscita nel 2014).

Tre settimane fa Murray ha confermato avrebbe lasciato lo studio Xbox per motivi personali, spiegando:

La mia vita al di fuori del lavoro ha bisogno di più attenzione e spazio mentale di quanto non abbia potuto darle ultimamente, quindi mi ritiro dal mio ruolo.

For reference, this is fifteen years ago, a few months after baby Drew joined Insomniac as an Associate Designer working on Resistance: Fall of Man. pic.twitter.com/M5WYvHBNdc — Drew Murray (@PlaidKnuckles) February 22, 2021

Murray ha ora assunto il ruolo di lead designer proprio all’interno del suo ex studio Insomniac, acquisito da Sony e autore di recente di vari titoli un certo spessore, tra cui Stormland, Spider-Man: Miles Morales e Spider-Man: Remastered.

Annunciando la sua partenza da The Initiative, Murray ha dichiarato: «È stato straordinario lavorare fianco a fianco con un team così talentuoso ed esperto, molti dei quali sono grandi amici ora».

«Immagino che dieci anni, cinque giochi e sei ruoli differenti non fossero sufficienti», ha twittato lo sviluppatore. «Sono entusiasta di unirmi a molti amici ed ex colleghi di Insomniac Games come Principal Designer. Questo mi porta al mio settimo impiego effettivo; ora devo solo lavorare un po’ di giorni e realizzare giochi, giusto?»

Insomniac sta attualmente lavorando a Ratchet & Clank: Rift Apart, che uscirà in esclusiva per PlayStation 5 l’11 giugno 2021.

Perfect Dark è stato annunciato alcuni mesi fa, tanto che vi suggriamo di rimanere sulle nostre pagine per tutti gli aggiornamenti al riguardo.