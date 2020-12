Perfect Dark ritorna ufficialmente: è il gioco AAAA di The Initiative

Dopo l’attesa e la tanta curiosità, è arrivato davvero il momento per l’annuncio del gioco di The Initiative, il nuovo mega-studio first party di casa Microsoft che sta lavorando a quello che ha definito come il primo AAAA della Storia.

Il gioco in questione è salito sul palco dei The Game Awards, svelandosi come un titolo ambientato in un futuro distopico in cui il mondo è messo alle strette dalle esagerazioni umane, che lo hanno portato al limite e alla catastrofe: sì, stiamo parlando del rumoreggiato ritorno di Perfect Dark, che è diventato finalmente realtà.

Il titolo è stato annunciato con un video che potete vedere di seguito nella nostra notizia.

Vi raccomandiamo di rimanere sulle nostre pagine per tutte le ulteriori novità in arrivo dai The Game Awards attualmente in svolgimento.