Perfect Dark Reboot, lo sviluppo procede “estremamente bene”, al via anche Tomb Raider

Crystal Dynamics sta vivendo un periodo molto intenso che, tra un’acquisizione e un’altra, passa anche per Perfect Dark Reboot e l’avvio dei lavori del nuovo Tomb Raider.

Il primo è un reboot della storica saga nata su Nintendo 64 e poi sbarcata su Xbox 360 (con questa versione che trovate su Amazon), il cui annuncio fu una sorpresa.

Così come fu una sorpresa il repentino cambio di sviluppatore e relativi problemi, ma più volte sono arrivate conferme sul positivo stato di salute del progetto.

Al quale si aggiunge anche il nuovo Tomb Raider, primo capitolo next-gen annunciato qualche tempo fa.

Sì, ma che fine ha fatto Perfect Dark Reboot?

Pare che le cose stiano andando bene perché, come riporta VGC, Crystal Dynamics ci ha tenuto a specificare che lo sviluppo sta procedendo “estremamente bene”.

L’aggiornamento arriva da Phil Rogers, CEO di Crystal Dynamics e Eidos, che ha parlato del progetto durante la periodica riunione con gli azionisti riguardo i risultati finanziari.

Dal settembre 2021, quando Xbox aveva ottenuto l’appoggio di Crystal Dynamics per lo sviluppo di Perfect Dark Reboot assegnato a The Initiative all’epoca, non ci sono state novità effettive.

Rogers si è detto molto fiducioso riguardo il progetto, e riguardo la collaborazione con The Initiative ci ha tenuto a specificare:

«Quindi, abbiamo appena fatto questa grande collaborazione con Crystal Dynamics, e ho letto online, “oh, questo deve significare che c’è un problema o qualcosa del genere”, è proprio il contrario, giusto?»

Dopo le tante fughe da The Initiative degli ultimi mesi, c’era effettivamente nell’aria una certa preoccupazione riguardo lo stato di salute dei lavori.

Nella stessa occasione, Rogers ha fornito anche aggiornamenti riguardo il prossimo Tomb Raider, dichiarando che il progetto è entrato ufficialmente in fase di sviluppo.

A questi sembrerebbe aggiungersi anche un nuovo Deus Ex, che secondo alcune informazioni è tra i tanti progetti nella manica di Crystal Dynamics.

Crystal Dynamics è anche molto attenta a Legacy of Kain perché dopo il sondaggio di qualche tempo fa ha dichiarato di aver capito la volontà dei fan.