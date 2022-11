Deus Ex, il nuovo capitolo sarebbe già in lavorazione: ecco i primi dettagli

Stando agli ultimi report, l’attesa per un nuovo capitolo di Deus Ex potrebbe essersi fatta decisamente meno impegnativa: pare infatti che Eidos Montréal abbia finalmente iniziato a mettersi al lavoro sul prossimo episodio della serie, dopo l’acquisizione di Embracer Group.

Ricordiamo infatti che l’IP e il team di sviluppo hanno fatto parte della complessa operazione di mercato che ha coinvolto Square Enix: il publisher giapponese aveva deciso di mettere in pausa la serie dopo Mankind Divided (lo trovate a meno di 13 euro su Amazon) ma che adesso starebbe per ricevere una seconda possibilità.

Eidos ed Embracer non avevano mai nascosto la volontà di proseguire quest’amatissima serie, anche se un annuncio ufficiale a tutti gli effetti non è ancora arrivato: secondo quanto riferito dal giornalista Jason Schreier, le cose potrebbero cambiare molto presto.

Le prime indiscrezioni avevano infatti parlato di un possibile ritorno per battere Cyberpunk 2077, ma che ci sarebbe voluto molto tempo: il reporter di Bloomberg ha però svelato che si sarebbero ufficialmente mossi i primi importanti passi.

L’indiscrezione arriva in seguito a un report di Bloomberg, dove viene annunciato che Embracer ha deciso di chiudere ufficialmente Onoma, precedentemente conosciuto come Square Enix Montréal. Tuttavia, i fan di Eidos Montréal potranno continuare a dormire sonni sereni: non solo il loro studio è rimasto infatti intatto, ma il team è già al lavoro su tanti nuovi titoli.

Jason Schreier segnala che sarebbe stato cancellato soltanto un misterioso gioco con «ragazzini su bici» ispirato da Stranger Things, ma che sarebbe attualmente al lavoro su una nuova IP e su un nuovo capitolo di Deus Ex.

Non è chiaro se questo episodio proseguirà la saga di Adam Jensen — ricordiamo che avrebbe dovuto essere originariamente una trilogia — o se sarà qualcosa di completamente diverso, ma Schreier ha in ogni caso avvisato i fan che si tratta di un progetto ancora nelle sue primissime fasi di produzione.

Eidos Montreal, which remains intact, canceled the Stranger Things-inspired "kids on bikes" game that was rumored recently. They're now working on:

1) A new IP (recently rescoped)

2) A new Deus Ex (very very early)

3) co-dev partnerships with Xbox including Fable — Jason Schreier (@jasonschreier) November 1, 2022

Ci sarebbe inoltre una sorpresa molto interessante per gli appassionati delle console di casa Microsoft: pare infatti che Eidos Montréal abbia inaugurato una collaborazione con Xbox per alcuni titoli in sviluppo, incluso il nuovo capitolo di Fable.

Per il momento non è arrivata alcun ulteriore commento ufficiale o dettaglio sulla vicenda, che vi invitiamo dunque a prendere con le dovute precauzioni. Naturalmente i fan non possono che augurarsi che la notizia venga presto confermata per iniziare a sperare nel ritorno di Deus Ex: vi terremo naturalmente aggiornati non appena saranno disponibili novità sulla vicenda.

Nel frattempo, vi anticipiamo che i piani per il brand potrebbero non essere riservati esclusivamente ai videogiochi: Embracer ha infatti ammesso di voler usare Deus Ex, Tomb Raider e altri franchise anche con progetti transmediali.