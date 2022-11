Legacy of Kain, Crystal Dynamics ha ascoltato i fan (ed è entusiasta)

Crystal Dynamics ha ripreso il controllo della IP di Legacy of Kain (e non solo) dopo il passaggio a Embracer Group, una notizia che ha lasciato ben sperare circa eventuali annunci futuri.

Da anni i fan pregano per un ritorno di Raziel e Kain (per i nostalgici c’è sempre Amazon), sebbene al momento non vi sia stato un annuncio ufficiale circa un nuovo progetto.

Alcune settimane fa Embracer e Crystal Dynamics hanno lanciato un sondaggio che chiedeva ai fan di esprimersi proprio in merito alla loro esperienza con Legacy of Kain e, più in generale, con i giochi con vampiri.

Dopo che l’affluenza di utenti ha dato i risultati sperati, con grande soddisfazione da parte del team di sviluppo, Crystal Dynamics è tornata sull’argomento con grande soddisfazione.

Come riportato anche da VGC, Crystal Dynamics ha dichiarato di aver ricevuto una risposta schiacciante al sondaggio volto a valutare l’interesse per un potenziale revival di Legacy of Kain.

A ottobre, l’azienda aveva infatti lanciato un questionario chiedendo ai giocatori cosa avrebbero voluto vedere in caso di ritorno della classica serie di vampiri gotici.

In queste ore, lo sviluppatore ha dichiarato che tali sondaggi ricevono solitamente poche migliaia di risposte, ma che quello su LoK ne ha ricevute oltre 100mila.

«Volevamo ottenere la prospettiva della community su ciò che i giocatori desiderano, nel caso in cui dovessimo rivisitare la terra di Nosgoth e la nostra iconica IP, Legacy of Kain», ha dichiarato Phil Rogers, amministratore delegato di Crystal Dynamics ed Eidos, durante la conferenza stampa della società madre Embracer Group.

«In passato, abbiamo scoperto che i sondaggi ricevono in genere tra le 1000 e le 3000 risposte, ma quando abbiamo chiesto al pubblico di Legacy of Kain, abbiamo ricevuto oltre 100mila risposte. 73mila giocatori l’hanno completato interamente e se sei uno di loro, ti ringraziamo molto e ci rendiamo conto che è stato uno sforzo notevole dato che il sondaggio era piuttosto esteso».

E ancora: «Abbiamo visto che la notizia del nostro sondaggio è stata condivisa sui social e sulla stampa e ci è sembrato un ottimo modo per riaccendere la comunità dei fan appassionati di questa leggendaria serie di giochi per PC e console. Siate certi che vi sentiamo forte e chiaro e continueremo ad aggiornarvi sulle possibilità future di Legacy of Kain».

Il fandom di culto attorno a LoK esiste nonostante la serie sia rimasta inattiva per quasi due decenni. Il titolo originale, Blood Omen Legacy of Kain, è stato sviluppato da Silicon Knights sotto la direzione di Denis Dyack e pubblicato da Crystal Dynamics nel 1996.

Il seguito Legacy of Kain Soul Reaver è arrivato nel 1999, sviluppato da Crystal Dynamics e diretto da Amy Hennig, già sceneggiatrice e regista della serie Uncharted di Naughty Dog. Nell’ultimo decennio sono stati fatti diversi tentativi, non andati a buon fine, di far rivivere la serie.

Nell’attesa, il bravissimo Gilberto Magno ha realizzato altri concept relativi a un vero e proprio remake del primo Soul Reaver.