Perché Cyberpunk 2077 è uscito pieno di bug, e quando torna su PS Store

In una Q&A pubblicata sul suo sito ufficiale, CD Projekt ha chiarito alcuni aspetti controversi del lancio di Cyberpunk 2077, e fornito aggiornamenti circa la situazione dei rimborsi e il ritorno del titolo su PlayStation Store.

Nelle scorse ore, abbiamo approfondito l’aspetto tecnico che ha portato il gioco ad avere così tante difficoltà sulle console dell’ormai passata generazione, ma gli utenti potrebbero chiedersi come sia stato possibile che la casa polacca abbia approvato ugualmente il lancio una volta appurata l’esistenza di quei problemi.

Alla domande se Cyberpunk 2077 fosse stato testato approfonditamente prima del day one, CD Projekt ha risposto che «lo abbiamo testato. Come si è evinto, i nostri test non hanno mostrato gran parte dei crash che avete sperimentato voi giocando».

«Avvicinandoci alla versione finale, vedevamo miglioramenti significativi ogni giorno, e credevamo che il “Day 0 Update” potesse fare la differenza», si legge ancora nella Q&A.

L’editore e sviluppatore continua dunque a tenere fede alla sua versione originale, ovvero che puntasse tutto su un update disponibile prima dell’uscita per sistemare le cose.

Quell’update non è stato evidentemente abbastanza e, di fronte all’onda anomala delle richieste di rimborsi piovute sul gioco, Sony si convinse di rimuoverlo da PlayStation Store.

Ma quando tornerà in vendita la versione digitale per PS4 e PS5?

«Stiamo lavorando su fix e aggiornamenti e insieme a Sony per portare Cyberpunk 2077 sul PlayStation Store il prima possibile», fanno sapere genericamente dallo studio.

Per quanto riguarda i refund, di cui l’etichetta europea si sta facendo pienamente carico, «l’iniziativa sta procedendo secondo i piani e abbiamo appena inviato la prima ondata di rimborsi».

L’iniziativa ha trovato il parere positivo di un veterano dell’industria, Masahiro Sakurai di Super Smash Bros. Ultimate, che si è perfino detto “commosso” dalla volontà di CD Projekt di spendersi così tanto.