Cyberpunk 2077, per il creatore di Smash Bros. è un ‘gioco da sogno’ (già a dicembre)

Cyberpunk 2077 è disponibile ormai lo scorso 10 dicembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, nonostante il lancio del titolo CD Projekt RED verrà ricordato più per la mole di problemi di sorta che per le qualità del gioco stesso. La versione old-gen, uscita palesemente incompleta e con un numero considerevole di bug, ha visto il gioco costretto alla rimozione temporanea dagli store PlayStation e Xbox.

C’è però una persona in particolare che sembra non solo aver apprezzato il gioco a ridosso del lancio nei negozi, ma anche parlato a favore della campagna dei rimborsi attuata da CD Projekt pochi giorni dopo la release.

Stiamo parlando di Masahiro Sakurai, “papà” della serie di Super Smash Bros. per console Nintendo. Via Siliconera, il game design ha infatti dichiarato che «Cyberpunk 2077 è un gioco da sogno», e che ha avuto modo di giocarci approfonditamente su PS4 Pro attorno al 20 dicembre scorso.

Quando l’ho provato su PS4 Pro, ho potuto giocarci senza problemi (a partire dal 20 dicembre 2020). Per lo più, girava a 30 fotogrammi al secondo. All’inizio l’ho giocato su PC. Ho riscontrato bug più volte.

Sakurai ha poi parlato della questione legata ai rimborsi: «Avere a che fare con i rimborsi è qualcosa che mi commuove profondamente. Questo tipo di sincerità non l’avevo mai riscontrata prima.»

Pur non trattandosi di una trollata (o perlomeno, così ci auguriamo), va detto che il punto di vista del buon Masahiro è quanto meno piuttosto originale, visto e considerato che il gioco è anche sparito dalla Top 10 italiana dei titoli più venduti nella settimana che va dal 28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021, oltre alle varie class action e al recente attacco dello UOKiK, l’Unione Consumatori della Polonia.

Ricordiamo in ogni caso che a gennaio e febbraio usciranno due grandi patch, destinate a correggere (si spera in via definitiva) il titolo CD Projekt.