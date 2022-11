Payday 3 esiste ancora, mentre il 2 ha incassato una cifra da rapina

Vi ricordate che, in teoria, esisterebbe Payday 3? Se lo ricorda anche Starbreeze, mentre finisce di contare i soldi incassati con Payday 2.

Con il secondo episodio, che trovate facilmente su Amazon, la serie ha infatti avuto il suo picco di popolarità da quando è apparsa sul mercato.

Proprio per questo l’idea di un Payday 3 è abbastanza stimolante, un titolo che è nelle mire del publisher e che prima o poi uscirà.

E mentre il creatore del franchise sta facendo tutt’altro, mancano notizie sul terzo episodio della serie di giochi multiplayer basati sulle rapine.

Starbreeze ha infatti comunicato i suoi dati relativi al quadrimestre finanziario e, oltre ad aver confermato l’esistenza di Payday 3, ha anche reso noti i guadagni del precedente capitolo.

Payday 2 ha fatto la sua fortuna grazie ai numerosissimi DLC, e alle microtransazioni che l’hanno reso un videogioco molto redditizio.

Come potete vedere dalle slide della presentazione per gli azionisti diffusa su Twitter, il secondo episodio del franchise ha fatto davvero una rapina.

Starbreeze Q3 2022 Earnings

Net sales $3.63m +11.3% YoY

EBITDA $2.29m +22.4% YoY

– PAYDAY3 still planned for 2023

– PAYDAY franchise has generated over $300m in revenue and sold over 36m units

– Next game launch after PD3 targeted for 2025

– Can be own IP or licensed IP pic.twitter.com/dKac4JdsrC

— MauroNL (@MauroNL3) November 17, 2022