Ovviamente c’è già la parodia porno di Cyberpunk 2077

Non c’è più nemmeno bisogno di arrivare sul mercato per vedere spuntare la parodia pornografica di un determinato prodotto: è anche il caso di Cyberpunk 2077, l’atteso titolo di CD Projekt RED che già di per sé strizzerà l’occhio a un pubblico di adulti per via dei suoi contenuti espliciti – anche dal punto di vista sessuale.

Sebbene il gioco sia in uscita solo il prossimo 10 dicembre, infatti, per il web sta già circolando il video osé che lo scimmiotta, segnalato addirittura da Rafal Jaki, direttore per lo sviluppo del business presso CD Projekt, che scrive «immagino che l’imitazione sia la più alta forma di lode».

I guess mimicking is the highest form of praise? ;) pic.twitter.com/h1S8gnsaxe — Rafal Jaki (@GwentBro) November 27, 2020

Non si tratta del primo caso di parodia sessualmente esplicita dedicata ai giochi CD Projekt, con qualcosa di simile che era accaduto anche ai tempi di The Witcher 2: Assassin of Kings (con il titolo “The Bitcher” servito su un piatto d’argento).

Non è ovviamente su SpazioGames – decisamente no – che troverete il video dedicato a Cyberpunk 2077, ma sappiate che esiste (ed è in VR e 8K, perché sì) e che probabilmente cerca di intercettare le tendenze delle prossime settimane sui siti per adulti, dove i videogiochi (anche quelli più insospettabili) sono sempre molto quotati tra le fantasie degli internauti.

Cyberpunk 2077 sarà interamente in prima persona

Cyberpunk 2077 arriverà il 10 dicembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. L’edizione console sarà anche compatibile in retrocompatibilità con PS5 e Xbox Series X|S: trovate qui la nostra guida su come trasferire i salvataggi da una generazione all’altra.

Vi ricordiamo che anche il gioco sarà orientato a un pubblico di adulti, al punto che potrete personalizzare chiaramente i caratteri sessuali del vostro V – e che le scene di sesso rappresentate sono state girate in motion capture. Se questo dovesse in qualche modo urtare la vostra sensibilità (o quella delle persone che inopportunamente balzeranno nella vostra stanza nel momento più imbarazzante, come sempre), sappiate che potrete anche attivare un filtro per le nudità.

Per tutti gli ulteriori dettagli sul gioco fate riferimento alla nostra titanica anteprima dedicata.