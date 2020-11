Cyberpunk 2077, personalizzazioni maniacali: non solo genitali, ma anche unghie e denti

Qualche tempo fa CD Projekt RED annunciò che l’editor del personaggio nel suo Cyberpunk 2077 sarebbe stato così ricco e dettagliato che avremmo potuto anche personalizzare gli organi genitali del nostro V – una scelta che non pone così limiti binari al protagonista che vorrete impersonare, anche se sappiamo che comunque c’è stato qualche scivolone sul tema da parte dello sviluppatore polacco.

Apprendiamo ora, dall’account ufficiale tedesco del gioco e come scovato da un utente Reddit dagli occhi d’aquila, che questi dettagli relativi agli organi sessuali non saranno gli unici maniacali che potremo personalizzare. Potremo, infatti, anche decidere lo stile dei denti di V (sì, sul serio) e la lunghezza delle unghie del protagonista.

L'editor del personaggio in Cyberpunk 2077 sarà maniacale

Se, insomma, volete sbizzarrirvi, l’editor ve ne darà occasione. Si tratta di una ulteriore conferma di quanto dicemmo mesi fa nella nostra anteprima, quando spiegammo che l’intera esperienza di gioco fosse costruita sul concetto della “player expression”: consentire al giocatore di esprimere le sue scelte, il suo approccio e in qualche modo se stesso o come immagina il suo personaggio – anche a partire dall’editor di gioco.

Nelle scorse ore il nostro Valentino vi parlava proprio del rapporto peculiare di Cyberpunk 2077 con i corpi umani: sappiamo che nel titolo CD Projekt RED, a partire dai potenziamenti, sarà un tema portante, così come lo sarà quello del “mostrarli”. Non a caso, infatti, il gioco conterrà anche delle scene sessualmente esplicite, che sono state addirittura girate in motion capture.

Alcuni obiettano che un tale livello di personalizzazione sia superfluo se consideriamo che il gioco è interamente in soggettiva, ma siamo piuttosto sicuri che al di là di questo tutti vorranno personalizzare fin nel minimo dettaglio il loro V.

L’uscita di Cyberpunk 2077 è attesa per il prossimo 10 novembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Potrete giocarci in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox (Series X e Series S) fin dal lancio, mentre versioni apposite arriveranno il prossimo anno. Aspettando l’uscita, avete già letto dell’allarme spoiler per gli Achievement del gioco che stanno circolando online?