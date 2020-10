Among Us fa il boom nelle ricerche online… sui siti per adulti

Chi frequenta il web sa che esiste una famosa regola “numerata” secondo la quale per qualsiasi proprietà intellettuale o qualsiasi personaggio immaginario, esistono con assoluta certezza dei contenuti per adulti dedicati. È una teoria che si è confermata vera con i videogiochi tra i più strampalati, da Final Fantasy a Fortnite, ma difficilmente avremmo potuto prevedere che lo sarebbe stata altrettanto con… Among Us.

Il titolo di Innersloth in cui dovete interpretare o scovare l’impostore nel vostro equipaggio è uno dei fenomeni di questo 2020, nonostante fosse uscito nel 2018, e la sua popolarità improvvisa lo ha portato non solo al centro di approfondimenti e dirette streaming firmati dagli appassionati di videogiochi, ma anche a diventare un trend sui siti per adulti.

A rivelarlo è il sito PornHub, come rilanciato da DualShockers, che ha riferito di aver visto un incremento delle ricerche dedicate al videogioco a circa metà settembre, con un picco di quasi 700.000. La media, da quando il gioco ha avuto il suo aumento di popolarità all’inizio dello scorso mese, è di circa 115.000 ricerche al giorno.

