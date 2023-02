Overwatch 2 vuole riconquistare i giocatori e punta tutto… sull’amore

Overwatch 2 si prepara alla Stagione 3 e, insieme alla solita infornata di contenuti, arriva anche un dating simulator a tema San Valentino.

Personaggi come Mercy, che trovate in versione Funko Pop su Amazon, d’altronde hanno conquistato da sempre il cuore dei giocatori.

Anche grazie alle skin più particolari, eccentriche e… invitanti per così dire, che adesso saranno acquistabili anche in via gratuita con un dietrofront clamoroso.

La Stagione 3 darà il cambio al tema greco che ha caratterizzato i contenuti della stagione precedente, ma non sono le skin il pezzo forte dell’evento.

Perché sì, certo, potremmo parlare che anche Overwatch 2 tenta la strada di Fortnite e inizia a buttarsi sulle collaborazioni.

Tra i contenuti, infatti, ci sarà una skin per Doomfist a tema One Punch Man, ottenibile solo per un periodo limitato.

Ma è l’amore il fulcro delle prossime settimane, con un evento di San Valentino in cui potrete corteggiare i vostri eroi preferiti.

Le novità sono state annunciate da Blizzard nel blog ufficiale, e sono tante.

La Stagione 3 inizia il 7 febbraio portando con sé un sacco di nuovi contenuti, tra cui la nuova mappa di Controllo Antartide, un nuovo Pass Battaglia a tema mitologia asiatica con un modello mitico per Kiriko, l’evento di gioco Ultra Valentino che prevede anche LoverWatch, un dating simulator di Overwatch 2.

L’evento Ultra Valentino partirà il giorno di San Valentino, con una modalità a tempo limitato 4v4 Hanzo e delle sfide a tema supporto per ottenere due modelli epici assieme ad altre ricompense. Inoltre verrà pubblicato LoverWatch, il dating simulator, in uscita per la prima volta in Overwatch 2 il 13 febbraio.

LoverWatch un dating simulator testuale non canonico in cui giocatori e giocatrici potranno scegliere tra due potenziali percorsi di appuntamento: Mercy o Genji. Tramite le classiche opzioni di dialogo si potrà interagire con l’eroe scelto e ricevere anche assistenza da Cupido in persona, ovvero Hanzo con una skin a tema. Sbloccando il finale segreto si potrà ottenere un highlight speciale a tema.

Non sappiamo bene cosa pensare di questo tentativo estremo e amorevole, ma se volete farvi un’idea potete giocarlo a questo indirizzo quando sarà disponibile.

Visto che molti giocatori sono delusi da questo sequel-non-sequel, tanto che tornerebbero volentieri al predecessore, Blizzard tenta il tutto per tutto puntando sull’amore a quanto pare.

Arrivano trame di ogni tipo ma non la modalità Storia che, ad oggi, rimane ancora qualcosa di buio nel percorso di Overwatch 2.