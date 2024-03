Overwatch 2 è morto ma svela un fantastico crossover con... Cowboy Bebop

A volte è difficile capire come vengano fatte certe scelte ma, nel peggiore dei momenti possibili per Overwatch 2, Blizzard ha deciso di preparare e annunciare un crossover con Cowboy Bebop.

L'anime di culto di Shin'ichirō Watanabe (che trovate in edizione di lusso su Amazon) non è spesso protagonista di eventi del genere legati ai videogiochi, anzi per meglio dire non è mai stato a fianco di una produzione videoludica, e per questo la collaborazione arriva con una certa sorpresa.

Ancora più strano perché arriva in un momento in cui Overwatch 2 è un gioco sostanzialmente morto, come ha affermato anche Blizzard qualche tempo fa parlando del supporto post-lancio allo sfortunato shooter.

Per non parlare del tentativo di Blizzard di rilanciare il gioco pubblicandolo su Steam, che ha portato solamente ad un review bombing feroce.

L'annuncio è arrivato con un trailer che, per aggiungere altri dettagli surreali a questo crossover a sorpresa, è di altissima qualità:

Blizzard si è presa la briga di ricreare la sigla di Cowboy Bebop mostrando le skin dei personaggi come se fossero protagonisti di una puntata dell'anime, lasciando intendere anche quali saranno i personaggi che le indosseranno.

Insieme anche a piccole chicche come la citazione a Critical Role, quel "How do you wanna do this?" che è la frase tipica di Matthew Mercer (doppiatore di Cassidy) nello show, oltre all'eccellente musica di Cowboy Bebop che appare nel gioco, sarà possibile acquistare quattro skin leggendarie attraverso il negozio e sbloccarne un'altra gratuitamente completando le sfide del gioco.

La formazione dovrebbe essere più o meno questa:

Spike Spiegel Cassidy

Faye Valentine Ashe

Jet Black Mauga

Ed Sombra

Ein Wrecking Ball (sbloccabile gratuitamente)

Queste skin saranno disponibili a partire dal 12 marzo prossimo, quando entreranno all'interno dello store di Overwatch 2.

Parlando di anime, nel tempo Blizzard ha raccontato anche il gioco con una serie animata, che potete guardare gratuitamente.