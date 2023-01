Overwatch 2, che fine ha fatto la modalità Storia? Ci sono novità

La buona notizia è che Overwatch 2 avrà una modalità Storia in ogni caso, la brutta notizia è che non c’è ancora una data di uscita precisa.

L’idea di poter vivere maggiormente l’aspetto più narrativo del franchise di Blizzard è stata sempre molto allettante, considerato quanto potenziale hanno eroi e villain di Overwatch (e come lo dimostrano i tanti gadget su Amazon).

La modalità PvE, ovvero quella dedicata alla Storia, sarebbe dovuta arrivare al lancio ma ora è scomparsa, mentre sono arrivati già vari aggiornamento con i contenuti “classici”.

Alcuni di questi, per altro, stanno generando delle controversie surreali. Una delle skin a pagamento, infatti, ha un malus che rende più facile venire uccisi (e quindi perdere).

La modalità Storia di Overwatch 2 esiste ancora, dichiara il director Aaron Keller in una nuova intervista, ma non è ben chiaro quando sarà pubblicata se non un generico “2023”.

Keller afferma che la campagna cooperativa verrà lanciata entro la fine dell’anno. Per quanto riguarda il modo in cui verrà pubblicata, invece, Blizzard sta ancora finalizzando i dettagli.

«Non potevamo pubblicare tutti i contenuti che stavamo creando per Overwatch 2 prima di aver completato la campagna», afferma il director nell’intervista.

Il team di sviluppo si è ritrovato anche in dubbio su come procedere, se continuare a nascondere completamente i contenuti, oppure pubblicarli mano a mano nel tempo.

Da quanto emerge dall’intervista sembra che la strategia sia quest’ultima, con i contenuti PvE di Overwatch 2 pubblicati a scaglioni come accade per gli altri aggiornamenti del gioco.

Rimane il fatto che, al momento, Keller non ha saputo dare una minima finestra di uscita per la modalità Storia del gioco che doveva essere quasi il selling point della produzione, la grande differenza rispetto al precedente.

Il quale, secondo un recente sondaggio, è vissuto con una certa nostalgia dai giocatori. Talmente tanto che la maggior parte degli attuali giocatori di Overwatch 2 tornerebbe volentieri all’episodio precedente.

Intanto Blizzard continua ad essere coinvolta nel bailamme dell’affare con Microsoft: ecco le ultime novità.