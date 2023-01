Overwatch 2, una delle nuove skin a pagamento fa perdere più facilmente

Sembra che Overwatch 2 ci si metta d’impegno per non farsi volere bene, perché adesso pare che una delle nuove skin a pagamento abbia un malus non indifferente.

Benzina sul fuoco di chi non esiterebbe a tornare al titolo precedente senza pensarci due volte, come emerso di recente da un sondaggio fatto sulla community.

Anche se, con buona pace di chi ha criticato il gioco dal lancio ad oggi, Overwatch 2 è comunque un successo e questo è un fatto insindacabile.

Lo dimostrano gli utenti attivi sul gioco che, in poco tempo, hanno già triplicato quelli del suo predecessore in tutto il ciclo vitale.

Merito anche del fatto che, a differenza del primo Overwatch, stavolta Blizzard ha optato fin dal lancio per la discussa formula free-to-play.

Questo ha portato alla creazione dell’ormai classico Battle Pass, che reca con sé una serie di contenuti a pagamento meramente cosmetici, che non generano vantaggi reali in gioco.

Paradossalmente, però, una delle nuove skin da acquistare nella seconda stagione è in realtà uno svantaggio e neanche da poco.

È quella che vedete qui sopra, di Widowmaker ispirata all’antica Grecia che è il tema dei contenuti della nuova stagione, i cui serpenti sono talmente rumorosi da essere ascoltabili anche dagli avversari.

Ecco una dimostrazione:

The new Medusa skin is so loud it actively punishes you for using it. Not only can you not hear enemy footsteps you also can't hide either. The enemy team can hear the snakes/hair on the Medusa skin & pinpoint your location from them. pic.twitter.com/S1P6CxO7Qp

— Brian St. Pierre (@Kephrii) January 4, 2023