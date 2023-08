Overwatch 2 arriva su Steam ed è subito vittima di review bombing

La corsa di Overwatch 2 è stata tutto meno che entusiasmante, e anche lo sbarco su Steam non è esattamente felice visto che lo shooter di Blizzard ha conquistato l'infame titoli di "Estremamente negativo" per quanto riguarda le recensioni.

Il franchise che ha creato la serie di personaggi che la community ha amato continua ad andare incontro al suo destino funesto.

Nei primi tempi Overwatch 2 era riuscito addirittura a triplicare i numeri del suo precedessore, con un impennata rapida viziata dal fatto che lo shooter è diventato free to play con il suo sequel.

Ma è stata la stessa Blizzard a dire che, effettivamente, lo shooter sta avendo un declino inevitabile stando ai numeri resi noti di recente.

Lo sbarco su Steam non è servito a creare un minimo momento di risalita per il gioco che, anzi, ha subito un'altra batosta non indifferente.

Come riporta Kotaku, infatti, Overwatch 2 è stato rapidamente sotterrato di recensioni negative.

L'annuncio dell'arrivo dei videogiochi Blizzard sulla piattaforma di Valve è stato uno di quelli in grado di segnare la fine di un'era, ma non è servito per rinvigorire l'interesse dei giocatori.

Forse ci penseranno gli altri titoli, quando arriveranno, ma Overwatch 2 da un solo 9% di recensioni positive tra quelle degli utenti.

«Assolutamente indifendibile», recita un commento dalla pagina di Steam, che però riconosce alcune qualità positive, anche se non a Blizzard:

«Chi crea video a luci rosse con i personaggi di Overwatch ci mette più tempo e impegno di quanto la Blizzard ci stia mettendo su OW2.»

Un sentore diffuso, a quanto pare, perché c'è chi ha scoperto Overwatch 2 tramite "foto e video online", ma è dubbioso non capisce «perché non ci siano vibratori nel gioco».

Chi non si è fatto prendere dai bollori lo definisce come «un figlio senzatetto, ti piace ancora ma sai che ha preso le scelte sbagliate», mentre altri sono leggermente più a fuoco puntando il dito contro le strategie pay 2 win, da molti giudicate fuori luogo e sconvenienti.

Per passare il tempo potreste guardare la miniserie anime di Overwatch 2, che nel frattempo è stata pubblicata ed è molto interessante.