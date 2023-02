Overwatch 2 fa dietrofront: alcune skin ora si potranno avere gratis

Il grande cambiamento di Overwatch 2 così come il suo battle pass hanno fatto discutere e, dopo tante richieste dai fan, ora alcune skin si potranno avere gratis.

Una cosa che era possibile nell’episodio precedente, quel titolo diventato un fenomeno mediatico in grado di rilanciare l’immagine di Blizzard (e l’economia, con tutti i gadget su Amazon) e che ora non esiste più.

Talmente tanto importante e amato che molti giocatori sarebbero pronti a tornare a giocarci se potessero tornare indietro, come espresso da un sondaggio fatto sulla community.

Ma le skin a pagamento sono state forse il bersaglio delle maggiori critiche da parte dei fan, mentre Blizzard continua ad aggiungerne in continuazione.

Il passaggio alla formula free-to-play ha portato all’inserimento di un classico battle pass con altrettanto classiche skin a pagamento, tra cui alcune costosissime.

Tra queste, in maniera grottesca, ce n’è anche una con un malus così evidente che utilizzarla significa morire più facilmente.

Ora, come riporta PC Gamer, Blizzard sembra voler accontentare tutti quei giocatori che non vogliono spendere obbligatoriamente soldi per ottenere qualche skin.

Con Overwatch 2 è stata infatti rimossa la valuta gratuita con cui i giocatori potevano comprare delle loot box, trasformandola in valuta premium equivalente a soldi reali.

Dopo mesi di feedback negativi sul deludente battle pass, i crediti gratuiti torneranno nella stagione 3 come ricompensa gratis per il Battle Pass.

I giocatori del tracciato gratuito possono guadagnare fino a 1.500 crediti completando il pass, mentre quelli del percorso premium ne guadagnano altri 500.

Contestualmente quasi tutte le skin leggendarie saranno rese disponibili all’interno della Galleria Eroi, acquistabili quindi con i crediti gratuiti per circa 1500 l’una. Con un rapido calcolo, un giocatore free di Overwatch 2 può guadagnare crediti sufficienti per acquistare una skin leggendaria di sua scelta ogni pochi mesi.

«Questi cambiamenti non sono la fine del nostro viaggio per rendere Overwatch 2 un gioco più gratificante da giocare, sono solo l’inizio», ha dichiarato Blizzard in un aggiornamento di sviluppo.

Sicuramente sarà una novità molto amata, che potrà essere battuta solo da una cosa altrettanto attesa: la modalità Storia.