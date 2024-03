Overwatch 2 sempre più nei guai: gli sviluppatori temono la cancellazione del PvE

Il lancio di Overwatch 2 e la conseguente chiusura del capitolo originale furono giustificati da Blizzard con l'intenzione di fornire non solo una versione free-to-play dell'amato hero shooter, ma anche tanti contenuti aggiuntivi che avrebbero contribuiti ad espandere la narrazione del gioco.

Tra queste, una delle feature più attese era rappresentata indubbiamente dalle missioni PvE, che dopo la "morte" della storia rappresentavano di fatto l'unico incentivo rimasto per giustificare questo rilancio.

Ma adesso perfino questa feature del secondo Overwatch (trovate tanti prodotti dedicati su Amazon) sarebbe fortemente a rischio: Kotaku ha infatti intervistato diversi ex-sviluppatori di Blizzard, che temono possano essere state addirittura cancellate dalla compagnia.

La stessa Blizzard aveva ammesso che il gioco non sta più riuscendo a catturare l'entusiasmo della community, continuando però a promettere diverse missioni PvE che, dopo essere arrivate con una lentezza disarmante, ora potrebbero perfino essere state cancellate.

Gli ex-sviluppatori intervistati da Kotaku, che hanno scelto di restare anonimi per paura di possibili ritorsioni, spiegano infatti che Blizzard ha scelto costantemente di rinviare i lavori perché convinta non fossero di una qualità sufficientemente alta, ma il problema più grande è stato a livello di gameplay: semplicemente, il gameplay PvP di Overwatch si sarebbe rivelato inadatto a una struttura PvE.

Secondo gli sviluppatori, la priorità di Blizzard con il lancio di Overwatch 2 era il supporto della community competitiva: le missioni di storia sarebbero sempre stato un pensiero secondario, cosa che ha inevitabilmente finito per minarne lo sviluppo.

I recenti licenziamenti arrivati dopo l'acquisizione di Xbox potrebbero aver dato la proverbiale mazzata finale alla modalità, visto che sembrerebbero essere state allontanate tutte le persone che ancora lavoravano a queste missioni. Da qui ovviamente la paura di una cancellazione totale del PvE, ovviamente ancora non confermata dai diretti interessati.

Vi invitiamo come sempre a prendere il tutto con le dovute precauzioni, ma è chiaro che se il PvE dovesse essere stato davvero cancellato molti fan inizieranno a chiedersi quale sia stato il senso di uccidere Overwatch in favore di un gioco che, a parte introdurre microtransazioni aggressive e battle pass, non sembra aver fatto molto per conquistare i giocatori originali.

Se non altro, gli utenti potranno consolarsi con un crossover a tema Cowboy Bebop, con tante skin ispirate ai personaggi dell'anime.