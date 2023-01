Per molti fan, Overwatch 2 è un sequel che nessuno ha chiesto

Il lancio di Overwatch 2 è stato molto discusso perché, fino all’ultimo, non era ben chiaro cosa sarebbe successo al gioco originale. Verso il quale molti vorrebbero tornare, a quanto pare.

Quel titolo che è diventato un fenomeno mediatico in grado di rilanciare l’immagine di Blizzard (e l’economia, con tutti i gadget su Amazon) e che ora non esiste più.

Con il lancio del secondo capitolo, infatti, l’originale Overwatch è definitivamente scomparso, “morto” per non esistere mai più.

Una cosa che ha creato anche situazioni paradossali, perché nel nuovo battle pass di Overwatch 2 ci vuole troppo tempo per sbloccare gli eroi originali.

Molti giocatori si sono rivelati molto nostalgici verso il primo Overwatch, ma quanti tornerebbero veramente a giocarci se potessero? Non pochi, stando ad un sondaggio di cui ha raccontato The Gamer.

«Se potessi scegliere… giocheresti ancora a OW1?», è stata la domanda rivolta alla community da un post di Reddit.

Con non poca sorpresa in effetti, moltissime risposte da parte dei giocatori sono effettivamente positive, con altrettanti fan che tornerebbero effettivamente a giocare al primo Overwatch se tornasse online.

«Se non avessero bombardato i server e tutto il nostro duro lavoro, avrei continuato a giocare a OW1 solo per far sì che i miei progressi significhino qualcosa», ha risposto laconicamente un fan.

Genericamente altre motivazioni per tornare immediatamente al primo Overwatch sono la formazione classica a sei giocatori e due tank, le skin da sbloccare gratuitamente con le lootbox, e i nuovi personaggi come Sojourn che non sono proprio andati giù ai giocatori.

Tra gli altri motivi c’è anche il battle pass con i contenuti da sbloccare, troppo oneroso e una delle cose che non sono andate giù nemmeno a noi in fase di recensione.

Chissà che i nuovi personaggi del gioco possano riuscire a far innamorare i giocatori e renderli meno nostalgici. Tutto è nelle mani di Ramattra insomma, di cui vi abbiamo parlato.