C'è la fila per giocare Overwatch 2, non per i giusti motivi

La vita di Overwatch 2 non è stata esattamente quella che Blizzard sperava, e dopo l'uscita del sequel ora c'è un momento in cui i giocatori stanno aspettando svariate ore prima di poter iniziare a giocare, ma non perché ci sia effettivamente la fila.

Come riporta Kotaku, infatti, alcune novità inserite da Blizzard in Overwatch 2 hanno causato dei problemi per quanto riguarda la coda di accesso alle partite.

Con la stagione 10 è arrivato una nuova eroina, Venture, che ha portato con sé una grande novità per quanto riguarda la monetizzazione del gioco che ha fatto discutere fin dal primo giorno, e un'altra novità relativa al matchmaking.

Una nuova funzionalità permette di creare delle "partite ampie", con la quale diversi giocatori possono raggrupparsi e giocare insieme in partite classificate, anche con gradi molto distanti l'uno dall'altro.

Questo ha creato non pochi problemi, come dei tempi di attesa lunghissimi che superano anche l'ora. Non è un modo di dire, perché c'è chi si è messo a giocare altri videogiochi in attesa di poter avviare una classificata in Overwatch 2.

I giocatori di alto livello di Overwatch 2 sui social media e sui forum Blizzard stanno segnalando enormi tempi di coda nel gioco competitivo dopo l'inizio della stagione 10. In alcuni casi vanno da 30 minuti a ben più di un'ora.

Al momento Blizzard non ha individuato una soluzione, e pertanto non possiamo che aspettare che la situazione si riesca a risolvere in qualche modo. Anche perché questa stagione doveva essere quella del rilancio per Overwatch 2, che per ora è un flop quasi totale.

E nel frattempo c'è chi sta cercando di continuare a solcare la strada di Blizzard, come Marvel Rivals che è già stato umiliato ovviamente.