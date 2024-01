Blizzard, Mike Ybarra lascia la compagnia (che cancella progetti)

Altro scossone nell'industria del gaming: il prossimo survival game di Blizzard è stato ufficialmente cancellato, con Mike Ybarra che ha annunciato anche di aver deciso di lasciare la compagnia con effetto immediato.

Si tratta di un duro colpo per lo sviluppatore di Diablo 4, World of Warcraft e Overwatch 2.

Microsoft, che ha completato l'acquisizione di Activision Blizzard nel 2023, ha licenziato in queste ore 1.900 dipendenti sia dalle squadre Xbox che da Activision Blizzard.

Anche Allen Adham, chief design officer di Blizzard, le cui esperienze includono Diablo, Warcraft e StarCraft, ha deciso di lasciare l'azienda (via PC Games N).

Mike Ybarra ha ricoperto il ruolo di presidente di Blizzard durante lo sviluppo di Diablo 4 e Overwatch 2.

Lascia l'azienda dopo l'acquisizione da parte di Microsoft per 68 miliardi di dollari. In una dichiarazione rivolta a coloro che sono stati colpiti dai licenziamenti, Ybarra afferma che il suo cuore è con ognuno di loro.

«Voglio ringraziare tutti coloro che sono coinvolti oggi per il loro contributo significativo alle loro squadre, a Blizzard e alla vita dei giocatori. È un giorno estremamente difficile e la mia energia e il mio sostegno saranno concentrati su tutte quelle persone incredibili colpite. Alla comunità di Blizzard, voglio anche farvi sapere che oggi è il mio ultimo giorno a Blizzard. Guidare Blizzard attraverso un periodo incredibile e farne parte, plasmandolo per il futuro, è stato un onore assoluto.»

E ancora: «Aver già trascorso oltre 20 anni in Microsoft e con l'acquisizione di Activision Blizzard alle spalle, è ora per me di diventare ancora una volta il più grande fan di Blizzard da fuori.»

«Alle incredibili squadre di Blizzard, grazie. Le parole non possono esprimere come mi sento nei vostri confronti... A tutti coloro colpiti oggi, sono sempre a disposizione e capisco quanto sia difficile la notizia di oggi. Il mio cuore è con ognuno di voi.»

Una dichiarazione dell'ex presidente di Blizzard conferma inoltre che il gioco di sopravvivenza non annunciato di Blizzard, in sviluppo da circa sei anni, è stato cancellato.

Pare che Microsoft nominerà un nuovo presidente per Blizzard durante prossima settimana.

Oltre a Microsoft, di recente anche Riot Games, creatore di League of Legends, ha annunciato un ampio giro di licenziamenti, con la chiusura dell'ala di sviluppo di giochi indipendenti Riot Forge.

Del resto, a soli dieci giorni dall'inizio dell'anno, il 2024 dei videogiochi si è aperto con un poco incoraggiante conteggio di licenziamenti.

Se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.