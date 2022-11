Overwatch 2, nuovo aggiornamento disponibile: ecco cosa cambia (c’è un grande ritorno)

Il lancio di Overwatch 2 non è di certo andato un granché, sebbene a quanto pare la situazione è andata man mano migliorando col passare delle settimane, anche grazie ad aggiornamenti di rito.

Il sequel gratis del primo Overwatch (di cui potete trovare gadget a tema su Amazon) ha infatti ripreso quota, grazie anche e soprattutto all’impegno di Blizzard.

Proprio di recente, il publisher ha annunciato grandi novità in arrivo per la restrizione dei numeri di telefono e per il Battle Pass di Overwatch 2.

Infatti, dopo aver raggiunto ben 35 milioni di giocatori soltanto nel primo mese, il sequel si è aggiornato di nuovo con l’arrivo della patch 3.41, la quale riporta Mei oltre a vari miglioramenti generali.

Come riportato anche da PSU, Mei è finalmente tornata nel roster di personaggi di Overwatch 2, con gioia dei giocatori che attendevano un suo ritorno ufficiale.

Ma non solo: è stato dato il via ai festeggiamenti dei Campioni del Torneo dell’Overwatch League con le skin leggendarie Royal Gladiator, Dallas Summer e Shanghai Summer, acquistabili per un periodo limitato con i gettoni della Overwatch League.

Inoltre, sono stati apportati anche vari aggiustamenti al matchmaking e un miglioramento generale alla gestione delle code, incluse alcune modifiche alle chat tra i vari giocatori.

Infine, ciliegina sulla torta, l’introduzione del cosiddetto Aim Assist, disponibile in tutte le modalità tranne però che in quella Competitiva.

Se volete dare uno sguardo alle note complete della patch, in lingua inglese, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.

Restando in tema, alcune settimane fa il battle pass del gioco Blizzard era stato criticato così tanto da aver perfino fatto rimpiangere le loot box.

Overwatch 2 è in ogni caso disponibile da diversi mesi su tutte le principali piattaforme di gioco, in forma gratuita: se siete curiosi di saperne di più, potete leggere al volo anche la nostra recensione.