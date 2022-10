Il battle pass di Overwatch 2 è un disastro, i fan lo odiano

Overwatch 2 ha tante cose belle ma anche (tante?) cose brutte e meno riuscite, tra queste c’è il battle pass.

A differenza del precedente capitolo, i cui gadget potete trovare su Amazon, la nuova iterazione dello shooter di Blizzard ha adottato l’amata/odiata formula free to play.

Questo significa che ci saranno contenuti da sbloccare tra tracciati free e premium del battle pass, tra cui anche gli eroi del titolo originale (per chi non lo possedeva già).

Insieme ad altri problemi di natura tecnica, ha fatto sì che il lancio di Overwatch 2 non fosse così splendente come si sperava.

Come riporta VG247, ad una settimana dal lancio il battle pass di Overwatch 2 non è andato decisamente giù ai giocatori.

Talmente tanto che, come riportano le testimonianze di alcuni utenti, le loot box del precedente capitolo ora sono qualcosa a cui i giocatori guardano quasi con nostalgia.

Il problema più grande risiede ovviamente nel tracciato premium, quello a pagamento, che tra le altre premette di sbloccare istantaneamente la nuova eroina, Kiriko.

Attendosi invece al tracciato gratuito ci vogliono 55 livelli da sbloccare prima di poterla ottenere, invece. Un procedimento molto tedioso che, come ha dimostrato un calcolo di qualche fan, può richiedere anche anni per sbloccare tutto quello che c’è in Overwatch 2.

In tutto questo non è più possibile guadagnare la valuta di gioco classica, così come le ricompense gratuite che di tanto in tanto permettevano ai giocatori, in passato, di guadagnare qualche elemento cosmetico.

Come ha riportato un utente su Reddit, senza la valuta da poter collezionare, ora una skin da oltre €20 per 2000 monete può richiedere anche 9 mesi di gioco per poterla aver gratis.

Come abbiamo rimarcato anche nella nostra recensione, il battle pass adottato da Blizzard è assolutamente da rifare e siamo d’accordo con le lamentele dei fan.

Un titolo che non trova pace perché giusto qualche ora fa ha avuto un nuovo attacco hacker, per cui due eroi sono stati sospesi.