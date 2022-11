Overwatch 2 non si ferma più, ha già (quasi) triplicato il predecessore

Overwatch 2 è arrivato dopo una lunghissima attesa e, nonostante le polemiche, sembra che non faccia altro che migliorare.

Questo nonostante il seguito del titolo di Blizzard del 2016, i cui gadget potete trovare su Amazon, si è ritrovato ad esordire sul mercato in modo abbastanza turbolento.

Un lancio disastroso che qualcuno ha deciso di trasformare in un opera d’arte, per sdrammatizzare il momento surreale.

Overwatch 2 aveva già totalizzato dei numeri importanti, ma il successo dello shooter di Blizzard sembra non voler calare in alcun modo.

Dopo aver raccolto 25 milioni di giocatori dal lancio, Overwatch 2 ha già quasi triplicato il suo predecessore in un mese (tramite Dualshockers).

A seguito di alti e bassi negli ultimi mesi e dopo il lancio, lo shooter di Blizzard ha raggiunto la quota di 35 milioni di giocatori nel primo mese.

L’annuncio arriva durante la pubblicazione dei report finanziari di Activision (per gli appassionati, li trovate qui), in cui vengono resi noti i numeri del successo di Overwatch 2.

I numeri sono ancora più considerevoli se li paragoniamo a quelli del predecessore, che nello stesso periodo aveva raggiunto 15 milioni di giocatori (poco più di un terzo) che ha raggiunto gli stessi numeri dopo 8 mesi dal lancio.

Durante la riunione con gli investitori, Activision Blizzard ha rivelato che i 35 milioni di giocatori sono un mix di giocatori del primo Overwatch e nuovi giocatori che vengono conteggiati per la prima volta.

Un successo davvero insperato considerati i precedenti del titolo, e di Blizzard, ma che arriva a seguito di una considerazione importante che bisogna fare. Overwatch 2 è infatti free-to-play a differenza del suo predecessore, e pertanto la barriera all’ingresso è sicuramente più bassa.

Questo ha portato anche delle storture non indifferenti, perché nello shop in-game è apparso un oggetto cosmetico che costa di più della sua controparte reale.

E mentre McDonald’s mette in palio una skin esclusiva per Tracer, Overwatch 2 condivide il suo successo con “l’altro” shooter di Activision: Call of Duty Modern Warfare 2.