Overwatch 2 | Recensione – Il mondo ha ancora bisogno di eroi?

Non avendo potuto giocare frequentemente online ad Overwatch 2 in fase di recensione, questo articolo verrà aggiornato con un giudizio finale nelle prossime settimane. Visto che il titolo è free to play, nel dubbio dategli una possibilità.

Overwatch 2

Piattaforma: PC, PS4, PS5, SWITCH, XONE, XSX Genere: sparatutto Data di uscita: 4 Ottobre 2022 Sviluppatore: Blizzard Entertainment Distributore: Activision Blizzard Blizzard Entertainment

È strano dover approfondire Overwatch 2 in una recensione con un clima di disinteresse generale da parte del pubblico e della stampa.

Perché, parliamoci chiaro, il seguito dello shooter di Blizzard del 2016 non ha forse neanche la metà della portata mediatica dell’originale.

Un videogioco che, con buona pace dei detrattori, ha cambiato per sempre la percezione delle piattaforme multiplayer, imposto degli standard stilistici e di gameplay e, oggi come allora, è quello che si definisce un instant classic.

Tante cose sono cambiate dal 2016, ma il disinteresse nei confronti di Overwatch 2 non può essere imputabile solo al tempo che passa, al sovraffollamento dei multiplayer online o unicamente a fattori esterni.

Per motivi che non riguardano solamente il mondo dei videogiochi, anzi, Blizzard non ha fatto granché per rendere Overwatch 2 il prodotto sexy che dovrebbe essere.

Troppo silenzio dall’annuncio alle prime informazioni, così come una poca chiarezza in fase comunicativa rispetto alle modalità single player hanno creato confusione intorno al progetto. Insieme al modo in cui sarebbe stato commercializzato e, infine, il dietrofront del formato free to play che ha comunicato, inevitabilmente, un po’ di incertezza.

Overwatch ci aveva insegnato che il mondo ha bisogno di eroi, e ne aveva creati una pletora con un character design che ha fatto scuola. I supereroi dei videogiochi esistevano e li aveva creati Blizzard, all’interno di un gameplay che aveva l’anima del divertimento più puro e il cuore da titolo sportivo di razza.

Abbiamo già avuto modo di provare Overwatch 2 in due occasioni, un primo impatto (lo trovate qui) e un secondo momento di riflessione (lo trovate qua, invece), mentre ora è il tempo di rispondere ad una domanda, in questa recensione.

Il mondo ha ancora bisogno di eroi?

Dove eravamo rimasti?

Ovvero: c’era la necessità di aggiornare Overwatch, trasformarlo in un sequel e rilanciare il prodotto come a sé stante?

Sì, perché le sorti dello shooter erano andate in malora.

Dopo un esordio esplosivo, nei primi anni Blizzard aveva aggiornato il titolo con una certa frequenza che, nel tempo, andò a calare. Poi arrivarono troppi eroi dotati di scudi e si creò il famigerato “meta degli scudi”.

Un momento del gioco in cui le composizioni dei team erano composti da almeno 2-3 personaggi dotati della possibilità di generare uno scudo, con la conseguenza che gli attaccanti si ritrovavano per minuti e minuti a dover sparare sostanzialmente a dei muri. Non esattamente quello che ci si aspetta da uno shooter.

La soluzione di Overwatch 2 a questo problema è la nuova composizione delle squadre, ora formate da cinque elementi e non più sei. Questo comporta la presenza di un solo tank per squadra, e quindi uno scudo al massimo.

Ma Overwatch 2 è contemporaneamente un titolo dove il posizionamento è ancora più importante, con un map design che incoraggia i fiancheggiamenti rispetto agli attacchi frontali. Gli scudi, quindi, sono efficaci solamente in situazioni ben precise, dove è importante difendere una posizione non in movimento.

Questo è probabilmente l’elemento più importante di tutto il gameplay, che segnerà in buona sostanza il successo o il fallimento di questo sequel.

Avere un solo tank significa che il giocatore che ricopre quel ruolo ha una responsabilità molto più grande che in passato. Con la composizione 2-2-2, Overwatch garantiva la possibilità di poter giocare un tank principale e quello che si definisce un off-tank, ovvero un personaggio difensivo secondario più mobile il cui obiettivo è irrompere nelle linee avversarie.

D.Va, Roadhog e Zarya, per esempio, ora sono tank che difficilmente riescono a reggere il carico della difesa dell’intero team in solitaria. Per questo motivo Reinhardt è la scelta più obbligata in quanto a solidità e risorse. Significa, quindi, rendere giocabile in maniera efficace solo uno dei dieci personaggi presenti in quel ruolo.

Le cose cambieranno quando i giocatori avranno preso confidenza con la nuova composizione delle squadre? Solo il tempo potrà dirlo, mentre i giocatori prenderanno le misure.

Contestualmente, Overwatch 2 per ora ci è parso un titolo molto meno amichevole che in passato. Perché, banalmente, ora bisogna davvero saper sparare – e bene, anche.

Con un tank in meno e gli eroi di supporto più scoperti, i giocatori che sanno davvero giocare agli sparatutto faranno la differenza. Un approccio diverso dallo shooter del 2016, accessibile e più amichevole che rendeva divertente giocare anche i personaggi di supporto, altrimenti noiosi nei giochi a squadre di questo tipo.

Anche qui solo il tempo potrà dire quanto la community accetterà questa novità. Se Overwatch 2 verrà premiato come un gioco più competitivo oppure, per questo maggiore impegno richiesto, verrà abbandonato dai giocatori meno smaliziati.

Pensando a questo titolo come un sequel ci sentiamo di premiare il coraggio di Blizzard nel voler creare un cambio netto.

In tutto questo molti eroi sono stati reworkati, alcuni anche in maniera considerevole, e la sensazione di essere di fronte ad un sequel è più palpabile di quanto potesse sembrare all’inizio.

Un free to play che stride, forse

In attesa di analizzare meglio Overwatch 2, non possiamo non spendere delle parole per la formula free to play.

Il titolo Blizzard adotta un battle pass molto classico (e uno speciale pack con oggetti esclusivi che potete recuperare su Amazon) che, oltre alla nuova eroina Kimiko, garantisce ai giocatori alcuni bonus e premi legati al tracciato free o premium.

Guardando a formula e prezzi (il battle pass costa 1.000 monete o €10) è perfettamente in linea con quanto si vede oggi nei titoli free to play di vario tipo. Niente di esagerato, ma c’è un problema.

Overwatch è un titolo basato sul cambio di personaggi durante la partita, e non sembra una buona idea tenere alcuni elementi del cast originale bloccati per i giocatori novizi.

Chi possedeva il titolo originale avrà il cast intero, con tanto di battle pass sbloccato, ma gli altri avranno bisogno di grindare per ottenere il roster completo e quindi avere accesso a tutte le opzioni di gameplay possibile.

I nuovi giocatori inizieranno Overwatch 2 con 13 eroi e sbloccheranno il resto giocando un certo numero di partite. Quindi, ad esempio, si potrà sbloccare Mei dopo aver giocato circa 70 partite, arrivando fino a 150 partite per poter avere il roster completo. Inoltre, se un nuovo giocatore viene raggruppato con qualcuno che ha già sbloccato l’intero roster, questo sarà aperto per l’intera squadra per il tempo in cui giocheranno insieme.

Una soluzione non estremamente limitante, va detto, ma che va contro non un problema di collezione di elementi estetici, ma di limitazioni alle possibilità di gameplay. Ovviamente nessun giocatore di Overwatch, anche esperto, gioca con tutti i personaggi in rotazione ogni partita, ma il problema è concettuale. Bloccare il gameplay dietro ad un elemento potenzialmente economico è tutto meno che elegante.

Overwatch 2, recensione di un titolo che potete già giocare

Ciò detto, Overwatch 2 è ancora il videogioco divertente che è sempre stato.

Un titolo dal gameplay emozionante, con l’anima del videogioco competitivo di razza e stile da vendere. Alla luce di alcuni dubbi c’è un grande elemento da tenere in considerazione, ovvero che è gratis.

Per quanto a quest’ora starete già giocando Overwatch 2 e facendovi un’idea voi stessi, noi torneremo a darvi una recensione definitiva dopo aver accumulato ancora un po’ di partite.

Per ora possiamo dirvi che, se avete già giocato Overwatch e speravate in una rivoluzione, Blizzard non ha reinventato la ruota perché, in fondo, non ce n’era estremo bisogno.

Se siete da queste parti per la prima volta non possiamo che augurarvi: buon divertimento. Ci aggiorniamo tra qualche settimana.