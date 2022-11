Overwatch 2 si aggiorna, la Stagione 2 porta nuovi contenuti a pagamento

Overwatch 2 è arrivato dopo una lunghissima attesa e, come promesso, ora arrivano anche i contenuti aggiuntivi del nuovo sistema di battle pass.

Una delle grandi differenze rispetto allo shooter di Blizzard del 2016, i cui gadget potete trovare su Amazon, che non proponeva ovviamente la formula free to play.

La quale, bisogna ammetterlo, ha generato delle situazioni decisamente surreali come un oggetto di gioco venduto ad un prezzo più alto del corrispettivo reale.

E mentre erano state date delle brutte notizie riguardo i primi aggiornamenti importanti, ora i giocatori di Overwatch 2 possono finalmente godere di tutte le opportunità.

Come accade in ogni titolo free to play, anche Overwatch 2 si prepara da avvicendare le stagioni competitive con relativi bonus gratis e a pagamento.

Blizzard riporta le tante novità sul sito ufficiale, spiegando come questo sia il più grande aggiornamento del gioco finora… anche perché è il primo insomma.

L’aggiornamento porta con se Ramattra, il primo tank che può cambiare completamente forma come parte delle sue abilità principali, insieme ad una nuova mappa.

Con la nuova stagione di Overwatch 2 arriva un altro giro di modifiche al bilanciamento, per portare alcuni eroi più in linea con il bilanciamento competitivo del resto degli eroi.

Con la nuova stagione arriva una nuova rotazione di mappe. Oltre alla nuova mappa, il Monastero Shambali, i giocatori possono aspettarsi il ritorno di una delle mappe preferite dai fan, Rialto, e il posto più epico sulla terra, Blizzard World.

Infine i contenuti estetici, ispirati alla mitologia greca, con dei contenuti che saranno esclusivi del Battle Pass Premium, ovvero la skin Zeus di Regina dei Junker.

Insomma, Overwatch 2 non sembra proprio volersi fermare e, dopo il successo iniziale, possiamo dire che sia tranquillamente in scia per trovare il suo posto nel panorama dei giochi multiplayer.

Un aggiornamento, questo, che arriva a strettissimo giro con la patch 3.41, più piccola ma non per questo meno importante.