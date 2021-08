Origin vi regala nuovi giochi gratis: sono tre classici di successo

Da oggi gli utenti in possesso di un account su Origin, lo store digitale di Electronic Arts, potranno scaricare sui propri dispositivi nuovi giochi gratis.

Si tratta di tre giochi classici di successo, che il negozio di EA ha deciso di offrire senza alcun costo per tutti i giocatori amanti del gaming con mouse e tastiera per tutto il mese di agosto.

Anche GOG ha deciso di unirsi a questa iniziativa, offrendo sul proprio store digitale ulteriori versioni di questi imperdibili classici totalmente gratis.

Su Steam è invece possibile provare gratis per tutto il fine settimana due sparatutto, molto più moderni ma comunque altrettanto apprezzati dalla community.

Da questo momento potrete riscattare gratis e aggiungere al vostro account Syndicate, Ultima Underworld 1 e Ultima Underworld 2, senza che sia necessario fare ulteriori acquisti.

Syndicate è un classico strategico in tempo reale a tema fantascientifico sviluppato da Bullfrog Productions, pubblicato inizialmente nel 1993 da Electronic Arts su piattaforme Amiga e MS-DOS.

Si tratta del primo titolo della serie strategica dalle atmosfere cyberpunk: interpreteremo il dirigente di una delle megacorporazioni che dovrà attrezzare la sua squadra per eliminare tutti i suoi nemici.

Ultima Underworld 1 e 2 sono invece giochi di ruolo in prima persona in un’ambientazione 3D: il titolo ci permetterà di interpretare il più nobile degli eroi, esplorando liberamente il mondo di gioco per completare puzzle, dungeon e missioni nell’ordine che preferiremo.

Questi imperdibili classici saranno disponibili gratis su Origin fino al 3 settembre: per farli vostri non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale della promozione e fare il login con il vostro account.

Dopo aver aggiunto i prodotti al carrello, vi sarà chiesto di confermare il «pagamento» di zero euro, al termine del quale i prodotti saranno aggiunti automaticamente al vostro account, diventando vostri per sempre.

Con un abbonamento a Xbox Game Pass sarete in grado di accedere a un catalogo incredibile di giochi gratis: da oggi è disponibile un gioco fuori di testa anche su PC.

Inoltre, sempre grazie a Electronic Arts, sono stati da poco resi disponibili 5 imperdibili giochi di corsa su Xbox Game Pass Ultimate senza costi aggiuntivi.

Non avrete invece bisogno di alcuna iscrizione attiva per poter riscattare gratis su Xbox un’espansione per un apprezzato sparatutto, come parte dell’iniziativa per celebrare i nuovi sconti.