Xbox Store, sconti fino all’85% su amati publisher (e c’è un bonus gratis)

Dopo aver terminato ufficialmente i saldi estivi di Ultimate Game Sale, Xbox Store ha già svelato i nuovi sconti settimanali su un ampio catalogo di giochi.

Per poter accedere ad alcune promozioni sarà necessario avere un’iscrizione a Xbox Game Pass Ultimate o Xbox Live Gold, ma la maggior parte dei nuovi sconti è stata resa disponibile per tutti gli utenti.

Significa che per molti sconti non dovrete disporre dell’abbonamento che propone tantissimi giochi gratuiti, di cui ne è già stato svelato uno nuovo disponibile dal day one.

Ad ogni modo, se vorrete farlo vostro potreste approfittare di una nuova promozione che vi offrirà 3 mesi di abbonamento in regalo.

Lo store digitale di Xbox ha deciso di pubblicare sconti fino all’85% su tantissimi titoli appartenenti al catalogo di Ubisoft e Bethesda, due dei publisher più conosciuti e apprezzati dagli utenti.

Questo significa che potrete risparmiare cifre importanti su alcuni dei più giochi più apprezzati delle compagnie, come Assassin’s Creed Valhalla e The Elder Scrolls V Skyrim.

Oltre agli sconti dedicati ai due publisher sono state rinnovate le Promozioni Gold, l’iniziativa esclusiva agli abbonati Xbox Game Pass Ultimate o Xbox Live Gold per risparmiare ulteriormente su una selezione di giochi, tra i quali citiamo Grand Theft Auto V Premium Edition e Borderlands Game of the Year Edition.

Inoltre, a sorpresa, Xbox Store ha deciso di offrire un nuovo bonus gratis senza avere bisogno di alcun abbonamento attivo: si tratta dell’add-on Battlefield 4 Second Assault, che permetterà di affrontare quattro delle più popolari mappe della serie due anni dopo gli eventi del terzo capitolo.

Per potere ottenere questa espansione senza dover effettuare spese aggiuntive, non dovrete fare altro che cliccare qui e cliccare sul pulsante ottieni.

Di seguito vi proporremo una nostra selezione dei tanti giochi attualmente in offerta su Xbox Store per questa settimana:

Per poter consultare tutte le offerte attualmente disponibili su Xbox Store, potete cliccare qui e scorrere la lista degli sconti, assicurandovi di consultare accuratamente la data in cui termineranno le promozioni.

Vi ricordiamo infatti che, salvo alcune eccezioni, gli sconti termineranno lunedì 16 agosto: a partire da martedì saranno disponibili le nuove promozioni Xbox.

Nel frattempo, Microsoft ha rilasciato a sorpresa un nuovo aggiornamento per Hellblade Senua’s Sacrifice, che ottimizza il gioco sulle console next-gen.

Nella giornata odierna Xbox terrà un nuovo evento dedicato alle produzioni indipendenti, in cui saranno presentate alcune novità in arrivo su Game Pass.

In occasione di Gamescom 2021, la casa di Redmond ha confermato un nuovo evento a tema in cui mostrerà più nel dettaglio le produzioni di Xbox Game Studios.