Xbox Game Pass Ultimate: 3 mesi di puro divertimento a un PREZZO IMBATTIBILE!

Se siete appassionati di videogiochi e volete accedere a un catalogo vastissimo di titoli di alta qualità, l'offerta attualmente disponibile su Instant Gaming è semplicemente imperdibile. Potete infatti acquistare l'abbonamento di tre mesi a Xbox Game Pass Ultimate al prezzo speciale di 34,79€, con uno sconto del 36% rispetto al prezzo di listino di 54€. Si tratta di una promozione ideale per chi vuole risparmiare e allo stesso tempo godersi il meglio dell'ecosistema Xbox.

Abbonamento Xbox Game Pass Ultimate di 3 mesi, chi dovrebbe acquistarlo?

Xbox Game Pass Ultimate include l'accesso completo a Xbox Live Gold, oltre 100 giochi di alta qualità su console Xbox, PC e cloud, e tutti i vantaggi del Game Pass per PC e console in un'unica soluzione. In pratica, si tratta della formula più completa e vantaggiosa per i videogiocatori moderni, grazie alla quale potete giocare online con i vostri amici, scoprire titoli nuovi ogni mese e accedere a esclusive assolute senza costi aggiuntivi.

Tra le caratteristiche più apprezzate dell'Xbox Game Pass Ultimate, troviamo la possibilità di giocare anche in mobilità grazie al supporto al cloud gaming, un'opzione perfetta per chi desidera portare la propria esperienza videoludica ovunque. Inoltre, aderendo a questo abbonamento, il tempo residuo dei vostri abbonamenti attivi Xbox Live Gold o Game Pass viene automaticamente convertito in Ultimate, fino a un massimo di 36 mesi, offrendo così un valore aggiunto senza pari.

Se volete accedere a giochi tripla A, indie di qualità, contenuti esclusivi e funzionalità premium a un prezzo competitivo, questa è l'occasione giusta. L'offerta su Instant Gaming è limitata e potrebbe terminare in qualsiasi momento, quindi vi consigliamo di approfittarne subito per non lasciarvela sfuggire.

