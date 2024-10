Migliori giochi su Xbox Game Pass - Novembre 2024

Xbox Game Pass è stato sicuramente rivoluzionario per il mercato videoludico. L'incredibile servizio offerto da Microsoft garantisce infatti l'accesso ad un immenso catalogo di giochi, sia esclusivi per il catalogo Xbox che prodotti da terze parti. Un elenco di videogiochi che lascia all'utente finale l'imbarazzo della scelta, e che può addirittura portare a confondersi, alla ricerca di quelli che sono i migliori titoli presenti sul servizio.

In effetti, i giochi presenti nel servizio sono talmente tanti da rendere difficile capire quali titoli andrebbero scaricati come priorità assoluta. In questo articolo, che andremo aggiornando costantemente, abbiamo voluto illustrarvi quelli che riteniamo essere i migliori giochi su Xbox Game Pass, offrendovi un'ampia varietà di generi e di franchise. Riteniamo quindi che i seguenti titoli vadano provati il prima possibile: vale la pena di abbonarsi al servizio anche solo per giocare solo questi.

I migliori giochi su Xbox Game Pass

Forza Horizon 5

Il gioco di corsa realizzato dai Playground games non è solo uno dei migliori giochi su Xbox Game Pass, ma è anche una delle migliori esclusive disponibili per la console di Microsoft. Forza Horizon 5 è senza ombra di dubbio infatti il miglior capitolo della serie, con un comparto tecnico davvero next-gen e una quantità di contenuti semplicemente impressionante, in grado di offrire tantissime ore di divertimento.

Potrete divertirvi liberamente a esplorare il Messico, come non lo avrete mai visto, collezionare auto e dimostrare di essere i migliori in pista: i racing game open world adesso hanno un nuovo metro di paragone.

Hi-Fi Rush

Arrivato a sorpresa sul servizio in abbonamento il giorno stesso dell'annuncio, Hi-Fi Rush ha saputo conquistare immediatamente il cuore di pubblico e critica — incluso il nostro — con un gameplay ben realizzato e tanto umorismo, che non ci si aspettava da uno studio noto per aver realizzato diverse opere horror.

In Hi-Fi Rush controlleremo il protagonista Chai e i suoi alleati in una rivolta contro un esercito di droni, il tutto con meccaniche action in cui sarà fondamentale seguire il ritmo della musica per ottenere le migliori combo. Un'autentica perla che non dovete lasciarvi scappare per nessuna ragione.

Crusader Kings 3

Gli amanti della strategia avranno pane per i loro denti con Crusader Kings 3, semplicemente uno dei migliori strategici su larga scala mai realizzati e che, ancora una volta, ci ha confermato l'immenso talento di Paradox Interactive. In questa produzione dovrete ancora una volta riuscire a organizzare una dinastia medievale in grado di sopravvivere nel corso di svariate generazioni e secoli: la morte di un sovrano rappresenta soltanto un piccolo inizio per la vostra avventura.

Un gameplay strategico di alta qualità, unite a meccaniche da gioco di ruolo e una narrativa accattivante fanno di questo titolo una produzione imperdibile per gli appasionati.

Mass Effect Legendary Edition

Grazie al vostro abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, potrete godervi senza alcun costo aggiuntivo una delle trilogie videoludiche più amate di tutti i tempi, appositamente rimasterizzata per le console di ultima generazione: Mass Effect Legendary Edition è infatti la raccolta completa delle avventure del Comandante Shepard.

In questo ibrido tra gioco di ruolo e sparatutto in terza persona, sarete chiamati a fermare la minaccia dei Razziatori, accompagnati da un cast di personaggi incredibilmente carismatico e prendendo decisioni che potranno decidere il destino dell'intera galassia. Un'edizione semplicemente imperdibile, che offre anche la possibilità di accedere a tutti i contenuti aggiuntivi disponibili.

Fallout 4

Tra i nostri suggerimenti non potevamo non segnalare l'ultima avventura single-player di Fallout, saga post-apocalittica di giochi di ruolo Bethesda tornata al centro delle attenzioni dopo il meritato successo della serie TV di Prime Video. Fallout 4 ci vedrà risvegliarci come unici sopravvissuti del Vault 111, in viaggio dentro una terra irriconoscibile per scoprire che fine ha fatto nostro figlio.

Nel corso del nostro viaggio incontreremo bizzarri alleati e potremo scegliere di allearci con una di diverse fazioni, ognuna in grado di darci utili strumenti per portare a termine l'avventura: grazie a un gameplay appositamente rivisitato, si tratta del capitolo ideale per chi ha meno familiarità con la serie. E come ulteriore vantaggio, segnaliamo che basterà un'iscrizione a Xbox Game Pass Core per scoprirlo.

Come funziona Xbox Game Pass

Perché mi serve un abbonamento Xbox Game Pass?

Xbox Game Pass permette a tutti i suoi utenti iscritti di accedere a un catalogo di giochi gratis in continua espansione: ogni mese Microsoft introdurrà infatti all'interno dell'abbonamento diversi titoli aggiuntivi, alcuni dei quali sono disponibili addirittura al day one. Se si tratta di giochi di proprietà di Xbox Game Studios, come per esempio i franchise di Halo e Gears, essere iscritti all'abbonamento vi garantirà la possibilità di scaricare gratis immediatamente gli ultimi nuovi episodi in occasione del loro rilascio, senza alcun costo aggiuntivo.

Per i giochi prodotti da terze parti bisognerà invece fare molta attenzione: la loro attuale inclusione nel servizio non garantisce che il gioco sarà di vostra proprietà per sempre. L'accordo preso tra Microsoft e le case produttrici è infatti a tempo limitato, ma fortunatamente la casa di Redmond è sempre pronta ad annunciarvi con almeno due settimane di anticipo i giochi che stanno per lasciare il catalogo. In questi casi, il suggerimento è quello di scaricarli e provare a completarli prima della loro rimozione. In alcuni casi, i giochi rimossi da Xbox Game Pass potrebbero anche tornare all'interno del catalogo in un secondo momento, ma non vi è alcuna garanzia che ciò possa accadere: se non volete rischiare di perdere alcun gioco, il nostro suggerimento è quello di approfittare delle offerte e farlo vostro per sempre.

Quali giochi sono disponibili su Xbox Game Pass?

Su Xbox Game Pass potrete trovare una vasta gamma di titoli gratuiti non solo sviluppati dagli Xbox Game Studios, ma potrete recuperare anche le migliori produzioni selezionate da partner di terze parti. Grazie alla retrocompatibilità offerta da Xbox Series X e Series S, sarete inoltre in grado di recuperare tantissimi videogiochi lanciati non solo sulle console next-gen, ma anche su Xbox One, Xbox 360 e, in alcuni casi, perfino per la prima Xbox. Se sceglierete di abbonarvi a Xbox Game Pass Ultimate, potrete inoltre accedere a un'incredibile line-up di videogiochi aggiuntiva grazie ai giochi gratis al day-one e all'inclusione di EA Play, il servizio in abbonamento realizzato da Electronic Arts.

Naturalmente non sono presenti soltanto giochi tripla-A: uno dei grandi vantaggi di questo abbonamento è infatti la possibilità di recuperare tante piccole perle indipendenti che rischierebbero altrimenti di passare inosservate. Proprio le produzioni indie sono infatti uno dei grandi punti di forza di questo servizio, dato che consentono ai giocatori di non rimanere davvero mai a corto di giochi. Xbox Game Pass lavora inoltre duramente a garantire non solo una grande quantità di giochi disponibili, ma anche con la giusta qualità che possa soddisfare tutti i palati: potrete infatti scaricare titoli gratis appartenenti a tantissimi generi diversi.

Piattaforme e abbonamenti Xbox Game Pass

Con il suo popolare abbonamento, Microsoft ha voluto pensare alle esigenze di tutti: l'obiettivo dichiarato di Xbox Game Pass è infatti quello di arrivare nelle case di ogni singolo giocatore. Per questo motivo, quando vorrete abbonarvi, potrete scegliere tra quattro diversi tipi di iscrizione, che garantiranno vantaggi diversi:

Xbox Game Pass Core



Xbox Game Pass Standard

PC Game Pass

Xbox Game Pass Ultimate

L'abbonamento base, Xbox Game Pass Standard, consente agli utenti su console di poter accedere automaticamente a una line-up immensa di videogiochi gratis, oltre a poter usufruire di offerte e sconti esclusivi per gli abbonati al prezzo di 12.99€ al mese.

Xbox Game Pass Ultimate racchiude tutti i vantaggi dei servizi in abbonamento per 17.99€ al mese, offrendo però alcuni grandi vantaggi esclusivi, come offerte dedicate e diversi bonus da riscattare per i vostri videogiochi preferiti.

Inoltre, i giochi EA Play diventeranno accessibili su console e PC e si potrà usufruire anche del gaming in cloud: significa che potrete giocare gratuitamente anche con un PC che non possiede prestazioni adatte al gaming o perfino con il vostro smartphone.

L'abbonamento PC Game Pass permetterà invece di usufruire degli stessi identici vantaggi proposti da Ultimate, offrendo però i giochi gratis esclusivamente sul vostro computer e senza poter accedere ai giochi in Cloud: il tutto per 11,99€ al mese.

Infine, per chi vuole risparmiare il più possibile, Xbox Game Pass Core è una soluzione che propone esclusivamente multiplayer online e un catalogo selezionato di giochi di grande qualità, oltre alla possibilità di accedere ad alcune offerte esclusive. Il tutto a soli 6,99€ al mese.

Tutti gli abbonamenti sono in grado di offrire vantaggi adatti alle esigenze di ciascun giocatore: starà a voi scegliere quello più indicato per il vostro modo di intendere il videogioco.