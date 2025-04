Trasforma il tuo iPhone in una console portatile con Backbone One, oggi a META' PREZZO!

Se siete alla ricerca di un modo per trasformare il vostro iPhone in una vera e propria console portatile, c'è un'offerta su Amazon che non potete lasciarvi sfuggire. Il controller Backbone One per iPhone - PlayStation Edition è disponibile a soli 59,99€, grazie a uno sconto del 50% rispetto al prezzo consigliato di 119,99€. Un'occasione unica per portare l'esperienza di gioco di alta qualità sempre con voi, ovunque vi troviate.

Backbone One, chi dovrebbe acquistarlo?

Backbone One è un controller mobile di nuova generazione progettato per offrire un'esperienza simile a quella delle console domestiche, ma in formato tascabile. Si collega direttamente alla porta Lightning dell'iPhone, garantendo una latenza bassissima e una reattività che rende ogni sessione di gioco fluida e coinvolgente. Non manca la ricarica in pass-through, che consente di alimentare lo smartphone mentre si gioca, e un pratico jack audio da 3,5 mm per utilizzare le proprie cuffie preferite.

Compatibile con tutti gli iPhone dotati di porta Lightning, fino al modello iPhone 14, il controller include anche un adattatore per ottimizzare l'utilizzo con le versioni 13 Pro, 13 Pro Max e 14. Per i possessori di iPhone 15 è disponibile una versione USB-C, ma questa proposta rimane la scelta perfetta per chi dispone di un dispositivo Apple con connettore Lightning.

Con Backbone One potete accedere a una vasta gamma di titoli: dai giochi mobile più popolari come Call of Duty Mobile e Roblox, fino allo streaming da servizi cloud come Xbox Game Pass, Apple Arcade e GeForce NOW. Potete perfino giocare in remoto alla vostra PlayStation o Xbox grazie alla funzione Remote Play, rendendo il vostro iPhone un vero e proprio hub di intrattenimento videoludico.

Inoltre, acquistando questo modello riceverete anche un periodo di prova di Backbone+, il servizio premium che consente di registrare le partite, accedere a consigli personalizzati, connettersi con amici e giocare anche su altri schermi.

A soli 59,99€, Backbone One rappresenta un investimento eccellente per chi desidera migliorare radicalmente la propria esperienza di gioco su smartphone. Un prodotto di alta qualità, versatile e ora proposto a un prezzo imbattibile. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori controller mobile per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon