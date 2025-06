SecretLab Titan EVO Lamborghini in SCONTO! La sedia gaming per veri appassionati!

Se siete appassionati di design italiano, ingegneria avanzata e prodotti da collezione esclusivi, la SecretLab Titan EVO Lamborghini Pinnacle Superleggera Edition rappresenta un'occasione imperdibile. Disponibile sullo store ufficiale di SecretLab a soli 2.079€ invece dei 2.279€ non diretti, questa sedia da gaming è veramente di lusso. Nel negozio online trovate anche le SecretLab Titan EVO Deluxe Giallo Auge e Deluxe Verde Selvans, ognuna delle quali proposta al prezzo scontato di 779€.

Vedi offerta su SecretLab

SecretLab Titan EVO Lamborghini, chi dovrebbe acquistarla?

La SecretLab Pinnacle Superleggera Edition non è una semplice sedia: è un omaggio alla tradizione e all'innovazione di Automobili Lamborghini, realizzata in soli 100 esemplari in tutto il mondo. Ogni unità è numerata con incisione laser e dotata di una scocca in fibra di carbonio forgiata che richiama la leggerezza e la potenza delle supercar italiane. Nessuna sedia è uguale all'altra, grazie al pattern unico delle fibre di carbonio utilizzate.